横田真悠、膝丈オールインワン衣装から美脚スラリ「スタイルレベチ」「綺麗で格好良くて憧れ」の声
【モデルプレス＝2026/05/29】モデルで女優の横田真悠が5月28日、自身のInstagramを更新。スラリと伸びた脚が際立つ衣装姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】「ラヴィット！」レギュラー美女モデル「スタイルレベチ」膝丈衣装から美脚スラリ
横田は「ラヴィット！今月もありがとうございました！」と、TBS局系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時）での衣装姿を投稿。ベージュのトップスと膝丈のスリットスカートに黒いブーツを合わせた姿や、スラリと伸びた脚が際立つブルーの膝丈オールインワンに黒い靴を合わせた姿など、多数のコーディネートを披露している。
また「前髪が伸びてきました」と続け、前髪をセンターで分けておでこを出したヘアスタイルも披露している。
この投稿には「どんな衣装着ても素敵すぎ」「前髪を分けたヘアスタイルも似合ってる」「スタイルレベチ」「綺麗で格好良くて憧れ」「脚綺麗ですね」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】「ラヴィット！」レギュラー美女モデル「スタイルレベチ」膝丈衣装から美脚スラリ
◆横田真悠、膝丈オールインワンで美脚スラリ
横田は「ラヴィット！今月もありがとうございました！」と、TBS局系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時）での衣装姿を投稿。ベージュのトップスと膝丈のスリットスカートに黒いブーツを合わせた姿や、スラリと伸びた脚が際立つブルーの膝丈オールインワンに黒い靴を合わせた姿など、多数のコーディネートを披露している。
また「前髪が伸びてきました」と続け、前髪をセンターで分けておでこを出したヘアスタイルも披露している。
◆横田真悠の投稿が話題
この投稿には「どんな衣装着ても素敵すぎ」「前髪を分けたヘアスタイルも似合ってる」「スタイルレベチ」「綺麗で格好良くて憧れ」「脚綺麗ですね」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
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