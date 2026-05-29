今回紹介するのは、Threadsに投稿された食いしん坊猫たちのかわいらしいひとコマ。お部屋のあちこちでのんびり過ごしていたはずの猫たち。しかし、飼い主さんが「ごはん」と口にした瞬間…空気が一変したみたいです。まるで合図を待っていたかのような動きに、猫好きなら思わず笑ってしまいそうです。投稿はThreadsにて、1.2万回以上表示され、多くの注目を集めました。

【動画：飼い主のたった一言で『熟睡していたはずの猫たち』が……直後の『驚きのリアクション』に爆笑】

「ごはん」のひと言で一斉に覚醒する猫たち

今回、Threadsに投稿したのは「みき」さん。登場したのは、飼い主さんのおうちで暮らす猫たちです。

投稿によると、猫ちゃんたちはどれだけ熟睡していても「ごはん」の言葉に反応し、方々から駆けつけてくるとのこと。どれだけ小さい声で言っても覚醒するそうで、「ごはん」の威力はかなり強力なようです。

キャットタワーの上にあるカゴの中でぎゅうぎゅうになって集まっていた猫たち。みんな幸せそうに寝ていましたが、飼い主さんが「ごはん」と呟くと、全員覚醒！ある猫はひょっこり顔を出し、別の猫ちゃんは前足を伸ばしながら足早に降りようとし、さらに別の猫ちゃんはキャットタワーから飛び降りて飼い主さんのところへ駆けつけたみたいです。

飼い主さんの前に到着した猫たちは口を大きく開け、まるで「ごはんって言ったよね？」と確認しているような表情。みんな落ち着いた顔をしながらも、ごはんの準備は万端といった雰囲気だったみたいです。

キャットタワーはたくさんあるのに、なぜかここに集合

さらに飼い主さんいわく、猫たちは駆け寄ってくるというよりも、上から降ってくるような勢いなのだとか。投稿の猫たちは、全員が「ごはん最優先モード」に切り替わっているみたいなので、ごはんへの執着は相当強いのでしょう。

この様子を見たThreadsユーザーたちからは、「寝てる重なり具合も素敵なのに！ごはん…の威力が」「ごはんとチュールって言葉は魔法なんですかね」「わらわらと降って来ますね」などの声が多く寄せられていました。

Threadsアカウント「みき」さんでは、猫たちとのにぎやかで愛らしい暮らしの様子が投稿されています。眠っていたはずの猫たちが一斉に反応してくれる姿は、見ていて頬がゆるんでしまいます。猫は都合のいい言葉だけはしっかり覚えているもの。そんな猫あるあるがぎゅっと詰まった、ほほえましい投稿でした。

写真・動画提供：Threadsアカウント「みき」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。