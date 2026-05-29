扉の向こうからじっとこちらを見るろむくん。まん丸の目で寂しそうに飼い主さんを見つめる健気な表情に心を捉えられた視聴者が続出しました。

動画は記事執筆時点で再生回数17.7万回を突破。コメント欄には「休みたくなる」「帰るのが楽しみになる」といったコメントが寄せられました。

【動画：仕事に行こうとすると、扉の向こうから『見つめてくる猫』…あまりにも『健気すぎる表情』】

出かけてほしくない猫

TikTokアカウント「ろむくん」に投稿されたのは、飼い主さんを見つめる猫の動画です。元気いっぱいやんちゃ盛りなミヌエットのろむくん。甘えん坊さんで飼い主さんのことが大好きなんだそう。

飼い主さんが仕事に出かけるために部屋から出て振り返ると。しばらく帰って来ないことが分かっているのか、ガラス状になっているドアの隙間からじっとこちらを見つめてくるんだとか。

背中に刺さる熱い視線

「置いて行かないで」と言いたげな切ない表情には飼い主さんも胸が痛むそう。しかしろむくんとの生活のために、と心を鬼にして仕事に出かけている日々なんだとか。

まだ幼さの残るろむくんの、飼い主さんが出ていくその瞬間までお見送りをしてくれる健気な表情。こんな顔で見つめられてしまったら、いつまでも家にいてあげたくなってしまいます。

待ち伏せ作戦

出かけるのを阻止したいほど飼い主さんのことが大好きなろむくん。お風呂やトイレのために少し離れたときにも出てくるまで待っているそうで、他の動画では可愛らしく待機する様子が紹介されています。

飼い主さんが出てくると、構ってほしそうにごろんと横になって待ち伏せ。

飼い主さんの手が伸びてくると前足を伸ばしてじゃれつくそう。甘えたように見上げる表情はあざとく、いくらでも構ってあげたくなってしまいます。

話題になった動画には「休みます」「仕事行くの辛すぎる」と、後ろ髪を引かれる飼い主さんの心情に思わず感情移入してしまう視聴者のコメントが集まりました。

TikTokアカウント「ろむくん」では、やんちゃで甘えん坊なろむくんの可愛さ溢れる日常を他にもたくさんご覧いただけます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ろむくん」さま

執筆：みっき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。