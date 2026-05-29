サッカー・イングランド代表のキャプテンでブンデスリーガ「バイエルン・ミュンヘン」所属のハリー・ケインやノルウェー代表でプレミアリーグ「マンチェスター・シティ」所属のアーリング・ハーランドは、18歳以下に「強いアピール力がある」として、ギャンブル関連の2つの広告がインスタグラムから削除された。



【写真】人気がありすぎて…広告削除となってしまったハーランド

ケインやハーランドが登場する、スポーツベッティング（スポーツ賭博）のオッズ比較サイトを運営するOddschecker社の広告は2025年11月からインスタグラムにも掲載されていた。しかし、サッカーファンだけでなく、ゲームやSNSでも人気を誇るスポーツ選手による賭博の宣伝は「無責任な行為」とイギリスの広告を監督する独立規制機関ASAは判断した。



インスタグラムでは18歳未満のユーザーに対する広告制限が設けられているものの、年齢を偽って登録する若者が多いこともASAは指摘している。



一方で、元フランス代表のティエリ・アンリも別のギャンブル関連広告に登場しているが、現在は解説者として活動しているアンリは、18歳以下にそこまでの人気がないと判断されている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）