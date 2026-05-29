

国際音楽賞「MAJ2026」Grand Ceremonyパフォーマンスアーティスト12組

国内最⼤規模の国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（MAJ）では、6⽉13⽇に主要6部⾨をはじめとする部⾨の最優秀作品/アーティストを発表する Grand Ceremony を開催。GrandCeremonyでは、最優秀作品/アーティストの授賞式に加え、Fujii Kaze、HANA、MISAMO、Sam Smith、サカナクション、 ちゃんみな、 東京スカパラダイスオーケストラ with Special Guests ［LiSA、 TAKUMA （10-FEET） 、アイナ・ジ・エンド］、⽺⽂学、⽶津⽞師の12組のアーティストによるパフォーマンス披露が決定した。

「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」は、6月13日にTOYOTA ARENA TOKYOで主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品/アーティストを発表するGrand Ceremonyを開催する。

Grand CeremonyはNHKで生放送、グローバルプロジェクトパートナーであるYouTubeで全世界配信（※一部地域を除く）、ゴールドパートナーであるNTTドコモの映像配信サービスLemino、ABEMA、radikoでも生配信する。さらにSpotifyやTikTok、X、YouTubeなどのSNSプラットフォームでも、ショートコンテンツの発信を行う。

Grand Ceremonyを彩るパフォーマンスアーティストには、Fujii Kaze、HANA、MISAMO、Sam Smith、サカナクション、ちゃんみな、東京スカパラダイスオーケストラ with Special Guests［LiSA、TAKUMA（10-FEET）、アイナ・ジ・エンド］、羊文学、米津玄師の12組が決定した。