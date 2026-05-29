バレーボール男子日本代表のアウトサイドヒッター・高橋藍（らん）が２９日、２０２６―２７年シーズンよりポーランドリーグ・プルスリーガの強豪「ルブリン」に移籍することが正式発表された。イタリア１部セリエＡのモンツァでプレーした２３―２４年季以来、３季ぶりの海外挑戦で、自身初のポーランドリーグに参戦する。

藍は発表を通じ「サントリーサンバーズ大阪でプレーする中で、本当に多くの学びと経験を得ることができました。満員の会場でたくさんの応援をいただき、改めてバレーボールの楽しさや魅力、日本バレーの熱気を感じる２シーズンでした。その中で、自分自身もっと成長していきたいという想（おも）いが強くなり、もう一度新しい環境に身を置いて挑戦したいと考えるようになり、ポーランドでプレーすることを決断しました」などとコメントを寄せた。

日体大在学時からイタリアで３季プレー。２３―２４年シーズンにモンツァの主力でプレーオフ準優勝を果たした。２４―２５年シーズンから国内の大同生命ＳＶリーグで２季プレー。初年度にリーグ初代王者に輝き、チャンピオンシップ決勝のＭＶＰも受賞。主将を務めた２季目はリーグのレギュラーシーズンで初制覇を遂げ、２季連続ベスト６とベストレシーブ賞も獲得した。

新天地はイタリア、トルコと並んで世界トップレベルのポーランドリーグのルブリン。１３年に創設され、２４―２５年季にリーグ初優勝。２５―２６年季は大砲のウィルフレド・レオンらを擁してリーグプレーオフ準優勝と強豪クラブだ。

日本代表としては２８年ロサンゼルス五輪につながる大事なシーズンを迎える。６〜７月のネーションズリーグ（大阪ほか）を経て、９月のアジア選手権（福岡）で優勝すれば、最短でロス五輪の切符を得る。２１年東京、２４年パリ五輪はともに７位。２年後の五輪では「金メダル」を目標に掲げており、３季ぶりの海外挑戦で成長を期す。

◆高橋 藍（たかはし・らん）２００１年９月２日、京都市生まれ。２４歳。バレーは小学２年から。東山高３年時の１９年度全日本高校選手権（春高バレー）を制覇。日本代表初選出は２０年２月。同４月に日体大進学。２年時の２１年１１月に伊１部セリエＡのパドバと契約し、２３―２４年季はモンツァでプレーオフ準Ｖ。２４―２５年から２季、日本のサントリーでプレー。五輪は２１年東京、２４年パリ大会で７位。家族は両親、兄、妹、愛犬「ヨグ」。１８８センチ、８３キロのアウトサイドヒッター。

◆ＬＫＰＳルブリン ポーランド東部のルブリンを拠点とし、２０１３年に創設。ホームアリーナのハラ・グロブスは４５００人収容可能。２１年にトップリーグのプラスリーガに昇格し、２４〜２５年シーズンに初優勝。２５年５月にはポーランド・スーパーカップを制し、今年も決勝に進出している。２５年１１月ポーランド・カップで優勝。ヘッドコーチのステファン・アンティガ氏は、現役時代にフランス代表で０２年世界選手権銅。１３年から同国代表監督を３年間務め、１４年の世界選手権で優勝。

◆藍のコメント全文は以下の通り。

皆さん、いつも温かい応援をありがとうございます。

このたび、新シーズンよりポーランドリーグの「ＢＯＧＤＡＮＫＡ ＬＵＫ Ｌｕｂｌｉｎ」に移籍することを決断しました。

ＳＶリーグ・サントリーサンバーズ大阪でプレーする中で、本当に多くの学びと経験を得ることができました。満員の会場でたくさんの応援をいただき、改めてバレーボールの楽しさや魅力、日本バレーの熱気を感じる２シーズンでした。

その中で、自分自身もっと成長していきたいという想いがより強くなり、もう一度新しい環境に身を置いて挑戦したいと考えるようになり、ポーランドでプレーすることを決断しました。 この挑戦を選んだ一番の理由は、日本代表としてオリンピックで金メダルを獲るという目標を達成するためです。

新たな環境の中で、自分をさらに磨いていきたいと思っています。いつも支えてくださる皆さんへの感謝を忘れず、ポーランドでも自分らしく全力で挑戦していきます。

これからも応援よろしくお願いします。