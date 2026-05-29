国内最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６」において、ＮＨＫが生中継し主要６部門などが発表される「Ｇｒａｎｄ Ｃｅｒｅｍｏｎｙ」（６月１３日、東京・青海のＴＯＹＯＴＡ ＡＲＥＮＡ ＴＯＫＹＯ）の１２組のパフォーマンスアーティストが２９日、発表された。

パフォーマンスを披露するのは、Ｆｕｊｉｉ Ｋａｚｅ、ＨＡＮＡ、ＭＩＳＡＭＯ、Ｓａｍ Ｓｍｉｔｈ、サカナクション、ちゃんみな、東京スカパラダイスオーケストラ ｗｉｔｈ Ｓｐｅｃｉａｌ Ｇｕｅｓｔｓ（ＬｉＳＡ、１０ＦＥＥＴ・ＴＡＫＵＭＡ、アイナ・ジ・エンド）、羊文学、米津玄師（数字・アルファベット・５０音順表記）。昨年も受賞の行方とともにパフォーマンスが話題を集めていたことから、今年も一夜限りの特別なステージが期待できそうだ。

【テレビ放送予定】

◆ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６ レッドカーペットライブ １３日午後６時〜７時半（ＮＨＫ ＢＳ ／ ＮＨＫ ＢＳプレミアム４Ｋ）

◆ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６＜第１部＞

１３日午後７時半〜８時５５分（ＮＨＫ総合／ＮＨＫ ＢＳプレミアム４Ｋ）

＜第２部＞

１３日午後９時半〜１０時５０分（ＮＨＫ総合／ＮＨＫ ＢＳプレミアム４Ｋ）

※ＮＨＫ ＯＮＥで同時配信・１週間の見逃し配信あり