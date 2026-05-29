「ＭＵＳＩＣ　ＡＷＡＲＤＳ　ＪＡＰＡＮ」のロゴ

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　国内最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣ　ＡＷＡＲＤＳ　ＪＡＰＡＮ　２０２６」において、ＮＨＫが生中継し主要６部門などが発表される「Ｇｒａｎｄ　Ｃｅｒｅｍｏｎｙ」（６月１３日、東京・青海のＴＯＹＯＴＡ　ＡＲＥＮＡ　ＴＯＫＹＯ）の１２組のパフォーマンスアーティストが２９日、発表された。

　パフォーマンスを披露するのは、Ｆｕｊｉｉ　Ｋａｚｅ、ＨＡＮＡ、ＭＩＳＡＭＯ、Ｓａｍ　Ｓｍｉｔｈ、サカナクション、ちゃんみな、東京スカパラダイスオーケストラ　ｗｉｔｈ　Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｇｕｅｓｔｓ（ＬｉＳＡ、１０ＦＥＥＴ・ＴＡＫＵＭＡ、アイナ・ジ・エンド）、羊文学、米津玄師（数字・アルファベット・５０音順表記）。昨年も受賞の行方とともにパフォーマンスが話題を集めていたことから、今年も一夜限りの特別なステージが期待できそうだ。

　【テレビ放送予定】　

◆ＭＵＳＩＣ　ＡＷＡＲＤＳ　ＪＡＰＡＮ　２０２６　レッドカーペットライブ　１３日午後６時〜７時半（ＮＨＫ　ＢＳ　／　ＮＨＫ　ＢＳプレミアム４Ｋ）　

◆ＭＵＳＩＣ　ＡＷＡＲＤＳ　ＪＡＰＡＮ　２０２６＜第１部＞　

１３日午後７時半〜８時５５分（ＮＨＫ総合／ＮＨＫ　ＢＳプレミアム４Ｋ）

＜第２部＞　

１３日午後９時半〜１０時５０分（ＮＨＫ総合／ＮＨＫ　ＢＳプレミアム４Ｋ）

※ＮＨＫ　ＯＮＥで同時配信・１週間の見逃し配信あり