◆ラグビー・ＮＴＴリーグワン▽プレーオフトーナメント準決勝 埼玉―東京ベイ（３１日、秩父宮ラグビー場）

４季ぶりの優勝を目指す埼玉は、準決勝で東京ベイ戦を迎える。２９日は試合登録選手が発表され、先発するフッカー坂手淳史主将が、オンライン会見。「いい準備が出来ている。あとはグラウンドに立つだけ」と自信をのぞかせた。

レギュラーシーズンを２位で通過した埼玉は、９日の最終節、ＢＬ東京戦（４５〇０）以来となる実戦。昨季準優勝の相手は、準々決勝でＢＬ東京を２６―３で下し勢いに乗る。「スタートで受けたらダメ。自分たちから仕掛けていく、そういう思いを持ってやっていくのが大事」と坂手キャプテン。前戦は最終盤に逆転して３２―３０で競り勝った。「均衡したゲームになる」と、表情を引き締める。

昨季は勝ち上がった東京ベイに、準決勝で敗れた埼玉。雪辱を誓う一戦、金沢篤ＨＣは「一発勝負。いかに数少ない、１回２回の決定的なチャンスを取れる勇気を出せるか」と見据える。４季ぶり王座奪還へ、リーグワン初代王者のＰＯが始まる。

◆埼玉の試合登録選手

【ＦＷ】

１クレイグ・ミラー

２坂手 淳史

３ヴァル・アサエリ愛

４リアム・ミッチェル

５エセイ・ハアンガナ

６ベン・ガンター

７ラクラン・ボーシェー

８ジャック・コーネルセン

【ＢＫ】

９小山 大輝

１０山沢 拓也

１１長田 智希

１２ダミアン・デアレンデ

１３ディラン・ライリー

１４竹山 晃暉

１５野口 竜司

【控え】

１６佐藤 健次

１７木原 優作

１８リサラ・フィナウ

１９オッキー・バーナード

２０ユアン・ウィルソン

２１萩原 周

２２モーリス・マークス

２３齊籐 誉哉