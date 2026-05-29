『ユーリ!!! on ICE』10周年！記念ビジュアル公開 貴重映像も収録のBOX発売＆大型イベント開催決定
テレビアニメ『ユーリ!!! on ICE』が2016年10月の初回放送から今年で放送10周年を迎えることを記念し、キャラクターデザイン・平松禎史氏描き下ろしの10周年記念ビジュアルが公開された。あわせて、テレビシリーズ本編、過去の特典映像、楽曲などを収録したBlu-ray＆CD BOXが発売されるほか、今冬には大型展覧会イベントの開催が予定されていることが発表された。
【画像】ヤバい！キャラ大集合の『ユーリ!!! on ICE』10周年記念ビジュアルのステッカー
10周年記念ビジュアルには、アニメ本編のグランプリファイナルに出場した主人公・勝生勇利、ユーリ・プリセツキー、オタベック・アルティン、クリストフ・ジャコメッティ、ジャン・ジャック・ルロワ、ピチット・チュラノンの6人に加え、勇利のコーチにして世界選手権5連覇を果たしたヴィクトル・ニキフォロフが描かれている。
ビジュアルの舞台はグランプリファイナルのフリースケーティング。自分を見つめること、ライバルに闘志を燃やすこと、愛を伝えること、それぞれの思いが体に満ちて、表情と動きに現れ出た決定的瞬間。スケーターたちの人生がこめられたこのビジュアルは、「ユーリ!!! on ICE」が伝えたフィギュアスケートの魅力にあふれている。氷の上の輝きがありありと感じられる一枚となった。
10周年記念のBOX商品は、同ビジュアルがジャケットデザインにアレンジされた。本編はもちろん過去の特典映像のほか、新規撮影の特別映像として2006年トリノ冬季オリンピック銀メダリストであり、宇野昌磨選手のコーチも務めたステファン・ランビエールが勝生勇利のフリースケーティングを実演するスペシャルコラボ映像が収録される。ステファンはアニメ本編にも現地レポーター役として本人役で出演しており、10年の時を超えて実現した特別な映像はここでしか観られない貴重なものとなっている。
また封入特典はファンを驚かせるスペシャルなアイテムを予定しており、内容は今後順次公開予定。
さらに、今冬には大型展覧会イベントの開催も決定。詳細は後日発表となる。
そして、あす30日、31日に開催される『太陽生命Presents Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARI』（幕張イベントホール）の会場にて10周年記念ビジュアルを使用したステッカー（直径55ミリ）の配布が行われる。配布は「Fantasy on Ice 2026」の入場チケットを持っている人のみの配布で、会場内で受け取れる。1人1枚、なくなり次第終了となる。ステッカーの絵柄も公開された。ほか、10周年記念ビジュアルのポスターが会場内に掲出される。
本作は、久保ミツロウ氏×山本沙代氏原案の、2016年10月〜12月にテレビ朝日ほかにて放送されたMAPPA制作の本格男子フィギュアスケートアニメーション。コレオグラファーとして数多くの選手のプログラムを手掛けてきた宮本賢二が全選手の振付をおこない、リアルなスケーティング描写を追求したことも話題となった。
物語は勝生勇利の復活を軸に据えながら、スケーターたちがその人生をリンクの上で表現するグランプリシリーズが舞台。彼らの思いがこもった演技を、実際の試合では見られないアングルや躍動感のある映像で見せたことも画期的だった。アニメーションだからこそ実現できたフィギュアスケートの魅力は、世界中の人々に大きな感動を与えた。
■「ユーリ!!! on ICE」 10th anniversary SPECIAL Blu-ray＆CD BOX 数量限定版
発売日：12月23日
価格：3万8000円（税抜）／4万1800円（税込）
◆収録内容
【Blu-ray】4枚組
DISC1：第1滑走〜第7滑走（単巻版収録の本編オーディオコメンタリー含む）
DISC2：第8滑走〜最終滑走（単巻版収録の本編オーディオコメンタリー含む）
DISC3：特典映像集
・コレオグラファー宮本賢二によるフィギュアスケート振付映像集
・ノンテロップオープニング、エンディング全種
・Yuri Plisetsky GPF in Barcelona EX “Welcome to The Madness”
・Stephane Lambiel（ステファン・ランビエール ※e＝アキュートアクセント付） 最終滑走アフレコ映像
・Stephane Lambielスペシャルコラボスケーティング映像（新規収録）
DISC4：ユーリ!!! on CONCERT
※上記に記載の収録内容は過去に発売されたBlu-rayの再録。（スペシャルコラボスケーティング映像をのぞく）
【CD】5枚組
DISC1：Oh! スケトラ!!! ユーリ!!! on ICE／オリジナル・スケートソングCOLLECTION
＋オープニングテーマ「History Maker」DEAN FUJIOKA
＋エンディングテーマ「You Only Live Once」YURI!!! on ICE feat. w.hatano
（全26曲）
DISC2：ユートラ ユーリ!!! on ICE／オリジナルサウンドトラック(全37曲)
DISC3：「ユーリ!!! on CONCERT」Live CD DISC1（全19曲）
DISC4：「ユーリ!!! on CONCERT」Live CD DISC2（全14曲）
封入DISC：Yuri on ICE／梅林太郎（勝生勇利／フリースケーティング）（1曲）
※収録内容は過去に発売されたCDの再録。
◆封入特典
・特製ブックレット（フィルムブック風）
・久保ミツロウイラスト使用・イラストカードセット（※絵柄は非描き下ろし）
他にも、「ユーリ!!! on ICE」の物語を体験できるアイテムを大ボリュームで封入。
・航空券風カード
・勝生勇利 フリースケーティングジャンプ構成メモ
・フィギュアスケートグランプリシリーズ記者発表会見記事
など
◆仕様
・キャラクターデザイン平松禎史描き下ろし10周年記念ビジュアル使用 スペシャルBOX仕様
※10周年記念ビジュアルを元にデザインされた、本BOX用のスペシャル仕様。
10周年記念ビジュアルには、アニメ本編のグランプリファイナルに出場した主人公・勝生勇利、ユーリ・プリセツキー、オタベック・アルティン、クリストフ・ジャコメッティ、ジャン・ジャック・ルロワ、ピチット・チュラノンの6人に加え、勇利のコーチにして世界選手権5連覇を果たしたヴィクトル・ニキフォロフが描かれている。
ビジュアルの舞台はグランプリファイナルのフリースケーティング。自分を見つめること、ライバルに闘志を燃やすこと、愛を伝えること、それぞれの思いが体に満ちて、表情と動きに現れ出た決定的瞬間。スケーターたちの人生がこめられたこのビジュアルは、「ユーリ!!! on ICE」が伝えたフィギュアスケートの魅力にあふれている。氷の上の輝きがありありと感じられる一枚となった。
10周年記念のBOX商品は、同ビジュアルがジャケットデザインにアレンジされた。本編はもちろん過去の特典映像のほか、新規撮影の特別映像として2006年トリノ冬季オリンピック銀メダリストであり、宇野昌磨選手のコーチも務めたステファン・ランビエールが勝生勇利のフリースケーティングを実演するスペシャルコラボ映像が収録される。ステファンはアニメ本編にも現地レポーター役として本人役で出演しており、10年の時を超えて実現した特別な映像はここでしか観られない貴重なものとなっている。
また封入特典はファンを驚かせるスペシャルなアイテムを予定しており、内容は今後順次公開予定。
さらに、今冬には大型展覧会イベントの開催も決定。詳細は後日発表となる。
そして、あす30日、31日に開催される『太陽生命Presents Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARI』（幕張イベントホール）の会場にて10周年記念ビジュアルを使用したステッカー（直径55ミリ）の配布が行われる。配布は「Fantasy on Ice 2026」の入場チケットを持っている人のみの配布で、会場内で受け取れる。1人1枚、なくなり次第終了となる。ステッカーの絵柄も公開された。ほか、10周年記念ビジュアルのポスターが会場内に掲出される。
本作は、久保ミツロウ氏×山本沙代氏原案の、2016年10月〜12月にテレビ朝日ほかにて放送されたMAPPA制作の本格男子フィギュアスケートアニメーション。コレオグラファーとして数多くの選手のプログラムを手掛けてきた宮本賢二が全選手の振付をおこない、リアルなスケーティング描写を追求したことも話題となった。
物語は勝生勇利の復活を軸に据えながら、スケーターたちがその人生をリンクの上で表現するグランプリシリーズが舞台。彼らの思いがこもった演技を、実際の試合では見られないアングルや躍動感のある映像で見せたことも画期的だった。アニメーションだからこそ実現できたフィギュアスケートの魅力は、世界中の人々に大きな感動を与えた。
■「ユーリ!!! on ICE」 10th anniversary SPECIAL Blu-ray＆CD BOX 数量限定版
発売日：12月23日
価格：3万8000円（税抜）／4万1800円（税込）
◆収録内容
【Blu-ray】4枚組
DISC1：第1滑走〜第7滑走（単巻版収録の本編オーディオコメンタリー含む）
DISC2：第8滑走〜最終滑走（単巻版収録の本編オーディオコメンタリー含む）
DISC3：特典映像集
・コレオグラファー宮本賢二によるフィギュアスケート振付映像集
・ノンテロップオープニング、エンディング全種
・Yuri Plisetsky GPF in Barcelona EX “Welcome to The Madness”
・Stephane Lambiel（ステファン・ランビエール ※e＝アキュートアクセント付） 最終滑走アフレコ映像
・Stephane Lambielスペシャルコラボスケーティング映像（新規収録）
DISC4：ユーリ!!! on CONCERT
※上記に記載の収録内容は過去に発売されたBlu-rayの再録。（スペシャルコラボスケーティング映像をのぞく）
【CD】5枚組
DISC1：Oh! スケトラ!!! ユーリ!!! on ICE／オリジナル・スケートソングCOLLECTION
＋オープニングテーマ「History Maker」DEAN FUJIOKA
＋エンディングテーマ「You Only Live Once」YURI!!! on ICE feat. w.hatano
（全26曲）
DISC2：ユートラ ユーリ!!! on ICE／オリジナルサウンドトラック(全37曲)
DISC3：「ユーリ!!! on CONCERT」Live CD DISC1（全19曲）
DISC4：「ユーリ!!! on CONCERT」Live CD DISC2（全14曲）
封入DISC：Yuri on ICE／梅林太郎（勝生勇利／フリースケーティング）（1曲）
※収録内容は過去に発売されたCDの再録。
◆封入特典
・特製ブックレット（フィルムブック風）
・久保ミツロウイラスト使用・イラストカードセット（※絵柄は非描き下ろし）
他にも、「ユーリ!!! on ICE」の物語を体験できるアイテムを大ボリュームで封入。
・航空券風カード
・勝生勇利 フリースケーティングジャンプ構成メモ
・フィギュアスケートグランプリシリーズ記者発表会見記事
など
◆仕様
・キャラクターデザイン平松禎史描き下ろし10周年記念ビジュアル使用 スペシャルBOX仕様
※10周年記念ビジュアルを元にデザインされた、本BOX用のスペシャル仕様。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優