タレントのミッツ・マングローブ（51）が29日放送のTOKYO MX「5時に夢中!」（月〜金曜後5・00）に生出演。巨人の阿部慎之助前監督が18歳の娘に暴行を加えた疑いで現行犯逮捕され、辞任した件について言及した。

巨人が確認した事実関係によると、25日午後6時頃、18歳の長女と次女の姉妹ケンカを止めようとした阿部氏は長女から言い返されたことに腹を立て、襟元をつかみ投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えた。長女はこの直後にチャットGPTに聞いたところ、児童相談所への通報を勧められたことから通報。児相から連絡を受けた警視庁渋谷署が現行犯逮捕した。阿部氏は26日未明に釈放された。

番組でこの話題を取り上げると、ミッツは「これでAIとか、チャットGPTが浸透したじゃないですか。一つのメディアとして、これだけ連日あれ（報道）されると」と切り出す。

また「いわゆるAIって、ニューメディアというか。これからの世の中を司っていくものが、オールドメディアの代表である読売と相まみえるっていう。これ実は、歴史的な出来事として語り継がれていく気がするんですよ」と私見を展開していた。