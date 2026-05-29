『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』藤井 風、HANA、MISAMO、サカナクション、米津玄師ら豪華12組のパフォーマンス決定
6月13日に授賞式が開催される国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のパフォーマンスアーティストが発表された。藤井 風（Fujii Kaze）、HANA、MISAMO、Sam Smith、サカナクション、ちゃんみな、東京スカパラダイスオーケストラ with Special Guests［LiSA、TAKUMA（10-FEET）、アイナ・ジ・エンド］、羊文学、米津玄師の12組が出演する。
【写真】圧倒的透明感！ノースリドレスから二の腕あらわな畑芽育（MAJ2026ノミネート作品発表会より）
授賞式では、主要6部門をはじめとする各部門の最優秀作品／アーティストを発表するGrand Ceremonyを開催。あわせて、12組のアーティストがパフォーマンスを披露し、授賞式を彩る。なお、パフォーマンスアーティストは、最優秀作品／アーティストの受賞有無に関わらず出演する。
「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに掲げる『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』は、6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで授賞式を開催する。授賞式の模様はNHKで生放送されるほか、YouTubeで全世界配信（一部地域を除く）される。さらに、Lemino、ABEMA、radikoでもライブ配信を実施。Spotify、TikTok、X、YouTubeなどのSNSプラットフォームではショートコンテンツも展開される。
【テレビ放送予定】
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ
6月13日（土） 午後6時〜午後7時30分
放送：NHK BS／NHK BSプレミアム4K
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第1部
6月13日（土） 午後7時30分〜午後8時55分
放送：NHK総合／NHK BSプレミアム4K
※NHK ONEで同時配信・1週間見逃し配信あり
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第2部
6月13日（土） 午後9時30分〜午後10時50分
放送：NHK総合／NHK BSプレミアム4K
※NHK ONEで同時配信・1週間見逃し配信あり
【YouTubeライブ配信予定】
6月13日（土）
午後1時〜『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony』
午後7時30分〜『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony』
【Lemino ライブ配信予定】
6月13日（土）
午後1時〜『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony』
午後7時30分〜『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony』
※後日アーカイブ配信あり
【ABEMA ライブ配信予定】
6月13日（土） 午後0時30分〜イベント終了まで
※ABEMA内「MAJチャンネル」
【radiko ライブ配信予定】
6月13日（土）
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony』
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony』
※radiko特別プログラム『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 AUDIO LIVE』にて
※ライブ配信・1週間タイムフリー配信あり
授賞式では、主要6部門をはじめとする各部門の最優秀作品／アーティストを発表するGrand Ceremonyを開催。あわせて、12組のアーティストがパフォーマンスを披露し、授賞式を彩る。なお、パフォーマンスアーティストは、最優秀作品／アーティストの受賞有無に関わらず出演する。
「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに掲げる『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』は、6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで授賞式を開催する。授賞式の模様はNHKで生放送されるほか、YouTubeで全世界配信（一部地域を除く）される。さらに、Lemino、ABEMA、radikoでもライブ配信を実施。Spotify、TikTok、X、YouTubeなどのSNSプラットフォームではショートコンテンツも展開される。
【テレビ放送予定】
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ
6月13日（土） 午後6時〜午後7時30分
放送：NHK BS／NHK BSプレミアム4K
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第1部
6月13日（土） 午後7時30分〜午後8時55分
放送：NHK総合／NHK BSプレミアム4K
※NHK ONEで同時配信・1週間見逃し配信あり
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第2部
6月13日（土） 午後9時30分〜午後10時50分
放送：NHK総合／NHK BSプレミアム4K
※NHK ONEで同時配信・1週間見逃し配信あり
【YouTubeライブ配信予定】
6月13日（土）
午後1時〜『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony』
午後7時30分〜『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony』
【Lemino ライブ配信予定】
6月13日（土）
午後1時〜『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony』
午後7時30分〜『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony』
※後日アーカイブ配信あり
【ABEMA ライブ配信予定】
6月13日（土） 午後0時30分〜イベント終了まで
※ABEMA内「MAJチャンネル」
【radiko ライブ配信予定】
6月13日（土）
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony』
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony』
※radiko特別プログラム『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 AUDIO LIVE』にて
※ライブ配信・1週間タイムフリー配信あり