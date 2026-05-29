全3回対談の第2回は、日本のジャーナリズムの問題点をテーマに意見を交わした。福田氏は旧ジャニーズ救済時にマスコミから受けた実体験を赤裸々に告白。一方、竹中氏は行動経済学からSNSの炎上について解説した。メディアとジャーナリズムの分離の重要性、さらに話は日本プロ野球の経営構造にまで及んだ。

【福田淳の対談闊歩】竹中平蔵（第1回）小泉純一郎が選挙出馬に反対する妻に説いた一言 から続く

福田 僕も旧ジャニーズ救済の時に、SNSの対応について曲解されて報道されたことがありました。地上派テレビ局に対しては管轄の総務省がいろいろ規制するけれど、SNSが野放しになっているのはいかがなものかというんです。それでマスコミから、SNSについてどう思っているのかと聞かれた時に、僕は「自分の問題ではない。これは国がきちんと規制して、統制しないといけない問題です」って答えたんです。

すると、朝日新聞が社説で、SNSを是認する福田淳は襟を正せって言うわけですよ。本来、SNS規制は国がやるべき仕事だっていう部分はカットして、私は対応しないという部分だけが切り抜かれて、書かれたんです。訂正記事を出してくださいって言っても、そんなことはやったことがないと。本当に絶望しました。

竹中 SNSはあってもいいけど、朝日新聞はいらないかも（笑）。私はメディアとジャーナリズムをはっきり分けたほうがいいと思いますね。メディアというのは手段だから、紙の手段もあれば、SNS、電波といろいろとあるわけです。

しかし、ジャーナリズムというのは権力から独立していなければならないし、大衆からも独立していなければならない特別なものですから。日本のメディアの最大の問題は、ジャーナリズムがなくなっていることですね。

福田 記事に署名がない、調査報道がない、提案型ではなく批判するだけとか、これらはいけない例ですよね。やっぱり名前を出さないっていうのは一番ダメです。アメリカのように署名記事でないと。

竹中 責任を負っていないわけですから。無責任な言論空間に逃げ込んでいるってことです。もう一つは、やっぱりメディアを使うリテラシー教育をきちんとやってほしいですね。

行動経済学におけるファスト思考とスロー思考

撮影・内外タイムス

竹中 （ダニエル・）カーネマンという面白い人がいるんですね。ノーベル経済学賞（2002年受賞）を取っている人です。私たち人間って合理的に判断して、「良いものを安く買う」との前提のもと生きているはずなんだけれども、決してそうじゃない。

福田 不合理なほうを選択していることが多いと、文献で読んだことあります。

竹中 そうなんですよ。それらも含めて行動経済学っていうんですね。例えば、食堂に行ったら、A定食、B定食、C定食の３つがある。どれにしようか悩むけど、気が付くといつもA定食を選んでいる。

なぜかというと、A定食を食べないとA定食の喜びを失うから。ほかのB定食、C定食を食べればそれぞれの喜びを得られるんだけれど、人間は失うもののほうに大きな負担を感じるんです。500円を拾った時のうれしさと、500円を落とした時の悲しさは同じではなくて、悲しさの方が大きい。

カーネマンの言っていることはSNSと結びつくんですね。私たちの思考モードは2通りあって、1つはファスト思考の「システム1」というものです。直感や気分、経験などですぐに判断します。2番目はスロー思考の「システム2」。長期的、理論的で、経験でなく歴史を踏まえて判断します。

ネットの議論ってほとんどが「システム1」の思考だと言われているんです。要するに「システム2」がやっぱり大事なわけです。

福田 脊髄反射になっているわけですね。

竹中 そうなんです。これって今の政策にも反映されていますよね。ガソリンの値段が上がったから、何とかしろという世論が上がり、与党も野党も追従する。一方で世界に目を向けると、この米国とイランの戦争は長引くだろうと、省エネしているわけですよ。できるだけ車に乗らないようにするなどしているわけです。

日本は、ガソリンを安くするから安心してそのまま自動車に乗ってくださいという。これって明らかに「システム1」ですよね。「システム2」ではない。

テレビ局がNetflixに対抗できないわけ

撮影・内外タイムス

福田 歴史的な経緯を踏まえることや、今の状況を判断する相対的な価値観が何も入ってないですね。これらを変えるにもジャーナリズムの役割は大きいですね。

竹中 やっぱり経営と編成の分離なんですよ。今、いろいろな問題が起きているのは経営と編成が一体化しているからで、経営が編成のご機嫌を取ったり、経営上のことが編成に影響して特定の企業や人ばかり使っていましたから。

BBCであるキャスターが問題を起こして番組を降板させられたんですが、経営陣はクビにはしなかったんですね。するとニュース番組の編成の方がね、経営者を呼び出してインタビューしたんです。どうしてクビにしなかったのかと。それだけ編成って独立しているわけです。ちょっと極端な例かもしれないけど、そのぐらいやらないといけませんね。

福田 テレビ局は大きく3つの機能があると思うんです。大型受信機であるテレビで映像を映し出すこと、全国にあまねく放送できること、IP（Intellectual Property、知的財産）コンテンツを作ること。この3つのうち2つはYouTubeに負けて、今はIPを作ることだけがテレビ局の意義になっています。

そうなると、中央発信にこだわらなくてもYouTubeでサイマル放送（同時放送）してもいいんですね。すると、広告収入が弱くなり、1本3000万円で作っていたドラマを2000万円で作るという縮小均衡の経営に陥り、Netflixには対抗できないわけですね。

竹中 なるほど。人も移っていなくなるわけですね。やっぱり経営は、経営のプロでなければ。私ね、ぜひ福田さんにはエンターテイメント業界以外、スポーツコンテンツ業界でも手腕を振るってもらいたい。日本のプロ野球っておかしくて、以前は主として新聞社と鉄道会社が球団を持っていたんですよ。

選手はプロフェッショナル、経営はアマチュアの日本プロ野球

福田 そうですよね。新聞社がテレビ局と結びついて利益を得て。そういう構造でしたね。

竹中 これは国税庁も悪いんです。国税庁が何十年も前に変な通達を出しているんです。親会社が負担する球団の赤字分や運営費は税務上「広告宣伝費」として経費計上することが認められているんです。球団経営は赤字でも、これは広告費として認めると。

福田 ええ、すごいですね。

竹中 つまり真面目に経営をやらなくてもいいって言っているようなものです。そういう人たちが新聞社と鉄道の業界に多かったわけです。だけど、そこにソフトバンクなど消費財業界が入ってきて、結果的に今、パ・リーグが良くなっています。ちょっと皮肉を込めて言うと、プロ野球の選手はプロだけど、経営はアマだと。

要するにコミッショナーが重要なんですね。コミッショナーは代々、警視総監出身だとか名誉職だったのですが、2代前から初のビジネスマン出身として、野村証券の副社長だった斉藤惇さんを登用したんですね。ようやく経営のプロが入ったんです。プロ野球組織全体を経営体にしないと。

福田 プロ野球に限らず、プロの経営者を育む土壌がないですよ。原因の一つにサラリーマン社会があると思います。年功序列でほとんど抜てき人事がないですから。

竹中 育むガバナンスがない。（民放の）テレビ局は、フジテレビを除いては新聞社が大株主なので、ガバナンスなんかないです。子会社だからプロの経営センスも何もない。野球の場合は経営しなくてもいいっていう発想が元々あるからダメなんです。やっぱり、すべてはガバナンスの問題なんだと思いますね。

第3回に続く。5月30日18時公開。

《プロフィール》

竹中平蔵（たけなか・へいぞう）1951年、和歌山県生まれ。慶應義塾大学名誉教授。博士（経済学）。一橋大学経済学部卒業後、73年日本開発銀行入行、81年に退職後、ハーバード大学客員准教授、慶應義塾大学総合政策学部教授などを務める。2001年小泉純一郎内閣の経済財政政策担当大臣に就任。金融担当大臣、郵政民営化担当大臣、総務大臣などを歴任。04年参議院議員に当選、06年政界を引退。公益社団法人日本経済研究センター研究顧問、世界経済フォーラム（ダボス会議）理事などを兼職。著書に「日本経済に追い風が吹く」（幻冬舎）など。