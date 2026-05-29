来月の食品値上げは1000品目を超えることになりました。中東情勢の影響で人気の唐揚げ店は「五重苦」を抱えています。

カリカリ食感に仕上げた、唐揚げが自慢の人気弁当店。あまりに大きすぎて…フタが閉まりません。これでお値段950円！

利用客

「デカすぎますね、晩御飯いらなくなりそう」

「家族で分けて食べる」

連日、大盛況の一方、店主には大きな悩みが…。食材や資材などが揃って値上がりしているのです。

キッチン BUS STOP 中村巧店長

「（価格上昇の）スピード感がこんなに激しいのは、今までここのお店を5年やっているが初めての経験だった。もう異次元の世界に突入した」

（1）ブラジル産鶏もも肉の価格は1年半前と比べ1キロあたり2倍以上に高騰。（2）食感の決め手となる片栗粉は今月1割ほど値上がりしたほか、（3）揚げるための油も来週から1缶あたり500円高くなります。

さらに…

キッチン BUS STOP 中村巧店長

「ゴム手袋関係やビニール関係が、もう今月から値上げ。30％ほどの値上げ通知が来まして」

店には仕入れ先から届いた値上げの通知が…。中東情勢の悪化で、（4）弁当容器やビニール手袋など石油由来の資材の価格は最大30%程度上昇。（5）加えて、ガス代も1年前より月あたり1万2000円ほど高くなりました。

鶏肉、油、片栗粉、弁当容器などの資材にガス代を加えた、まさに“五重苦”の状態です。

キッチン BUS STOP 中村巧店長

「今のこの世界情勢がどうなるか、年末まで続いた場合、さすがに、ちょっと値上げしないと」

こうしたなか、きょう民間の調査会社が発表した来月の食料品の値上げは1078品目。5月に比べて994品目増えました。

さらに、ことし1年間の値上げ品目数は10月までの判明分で9361品目にのぼっていて、トレーや容器の高騰など中東情勢の影響をうけた値上げは22.7%を占めました。

実際に、きょうも中東情勢を背景に値上げを発表する企業が相次いでいます。

▼ニチレイは8月の納品分から、ほぼ全ての冷凍・常温食品について家庭用で最大20%程度価格を引き上げるほか、▼プリマハムはハムやソーセージなどおよそ250品目の価格を最大で35%程度値上げします。

商社などで作る日本貿易会の会長は…

日本貿易会 岡藤正広 会長

「石油から作られるもの、ものすごく多いですよね。こういうものを他のもので代えるのは難しい」

“異次元”の危機をどう乗り越えていくのか。家計にのしかかる負担は重くなる一方です。