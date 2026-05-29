驚きの方法で飼い主さんに共感するわんこが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で252万回再生を突破し、「感受性が豊か…」「一心同体やな」「それもまた愛情」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：泣いている最中、ふと犬を見てみたら→『悲しい気持ち』になってしまったようで…涙も止まる『まさかの光景』】

飼い主さんに共感する犬

TikTokアカウント「kobuta_mochiko」の投稿主さんは、イブちゃん＆もち子ちゃんという2匹のわんこと暮らしています。今回の主役は、イブちゃん。

ある日、飼い主さんは悲しいことがあり、涙を流していたそうです。ふと愛犬・イブちゃんの方へ目を向けると、そこには思わぬ姿が。イブちゃんはソファの上にちょこんと座り、背中を丸めながらどこかしょんぼりした背中を見せていたのだとか。まるで「どうしたんだろう…？」と心配しながら、自分まで悲しい気持ちになってしまったかのよう。

その姿を見た飼い主さんは、思わず涙が止まったそうです。そばで励ますだけでなく、気持ちに寄り添い、一緒に落ち込んでくれることもまた、大切な愛情表現なのかもしれません。

この投稿には「めっちゃ背中で語るやん」「辛さ半分を有言実行しとる」「優しいワンちゃんなんでしょうね」といったコメントが寄せられています。

ジャイアン化することも

そんな優しいイブちゃんですが、実は同居犬相手には強気な一面もあるそうです。ある日、おもちゃを独占しようと咥えていたところ、ロープ部分が前足に引っかかってしまい、なんとも不思議な状態に。

それでもイブちゃんは困るどころか、近づいてきたもち子ちゃんに「取らないで！」と言わんばかりに怒っていたのだとか。さらに、安全そうなクッションの上へ移動したものの、ロープは相変わらず外れないまま。どこか抜けているけれど、負けん気だけはしっかり強いイブちゃんなのでした。

TikTokアカウント「kobuta_mochiko」には、イブちゃん＆もち子ちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「kobuta_mochiko」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。