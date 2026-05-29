台風など大雨の際に車を運転するとき、気を付けなくてはならないのが…

【写真を見る】身近に潜む危険 ｢走行中に気付きにくい…｣アンダーパスの冠水 自動で膨らむ“エアー遮断機”で道路封鎖 車の進入を防ぐ 梅雨を前に名古屋市が点検

（カメラマン）「出ちゃダメですよ、深いですから出ちゃダメですよ」

（車の中の人）「早く来て！船がないと出られない」

毎年のように繰り返される「アンダーパス」の冠水。普段、何気なく使っている道路にも危険が潜んでいます。



2016年、1人が死亡した愛知県清須市のアンダーパス。濁った水がどれくらいの深さなのかよく分かりません。

「上から見るだけでは深さが分からない」注意する事は？

運転席からは実際にどのように見えるか、確かめてみました。この実験で設定した水深は20センチ。深みや沈んでいるものは濁った水で見えず、車種によっては止まってしまうこともあるそうです。

（JAF愛知支部 水野彩さん）

「前の車が進んでいるから大丈夫だろうと思うのが同調バイアス。車の種類によってマフラーの位置や車高が違うので、絶対に『自分も行ける』とは思わないでほしい」

Q．冠水した道路には入らない方がいい？

「上から見るだけでは、どれだけ深いか分からない。一番は迂回すること」

名古屋市が導入… 自動で膨らむ“エアー遮断機”

アンダーパスは、全国に3800か所以上あります。名古屋市では、冠水したアンダーパスでの事故を防ぐ、ある対策が…



（藤井祐輔記者 名古屋･守山区）

「自動で膨らむエアー遮断機が設置されています」

冠水したアンダーパスへ入れなくしてしまう「エアー遮断機」です。アンダーパスの最深部に設置されているのは、水位を検知するセンサー。このセンサーが15センチ以上の浸水を検知すると、道路標識が「通行止め」に変化。



その後…バルーンが自動で膨らみ、約20秒でエアー遮断機が道路を封鎖します。

走行中に気付きにくい… 市内13か所に設置

（名古屋市 道路維持課 吉川雄也課長補佐）

「黒い路面に黒い水がたまっているのは、車で走っている時に気付きにくい」



大雨の際は視界が悪くなり、冠水の状況だけでなく、道路標識を見落とすおそれもあり、真っ赤で目立つ「エアー遮断機」の導入が始まりました。

（藤井記者）

「エアー遮断機は空気で膨らんでいるため、車に傷がつきにくい仕様となっています」



内部は常にLEDライトで照らされていて、夜でも目立ちます。

名古屋市では市内30か所のアンダーパスのうち、13か所に「エアー遮断機」が設置されています。



（吉川課長補佐）

「梅雨の前の時期にしっかり点検して、いざという時に稼働するように心がけている」