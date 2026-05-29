女性アイドルグループ「かすみ草とステラ」として活動し、卒業後アイドルプロデューサーに転身した渡辺萌菜が２９日、東京・ギャラリーフェーレス表参道で写真展「此の花束を貴方に」（３０、３１日の２日間）の取材会に出席した。

「素×花」をテーマに掲げた写真展。花言葉が好きという理由からタイトルを付けたといい「撮影を通して、チューリップの花言葉が好きになりました」とほほ笑んだ。

撮影で渡辺が手にした赤色のチューリップの花言葉は「愛の告白・真実の愛」などの意味があるが、「花は人に伝えたいけど伝えられない気持ちを込めてあげるものだと思う。『愛』って口に出すのは恥ずかしいじゃないですか。（チューリップの花言葉は）こっそり（思いを）込めて伝えられる花なんだって初めて知ったので。一番好きになっちゃいました」とはにかんだ。

今後の夢は「人にひまわりのように太陽の方向を教えてあげられ続ける人」と意気込む。「アイドルプロデュースを始めとして夢を持ってる女の子、夢を持ってる人が叶（かな）えられるような道を広げられるお仕事をしていくことが夢。時には大切にしたい思いよりも優先しなきゃいけない瞬間があったりする、そういう時に人にあったかい方向を教えられる人でありたい」と語った。