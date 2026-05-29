２９日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比８２１円６３銭（１・６３％）高の５万１１２２円３４銭となり、２月２７日以来、約３か月ぶりに最高値を更新した。

全銘柄のうち、約７割にあたる２３２銘柄が値上がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、１６３６円３８銭（２・５３％）高の６万６３２９円５０銭で最高値を更新し、初めて６万６０００円台に乗せた。日経平均への寄与度が大きい半導体関連株の一角が買われ、読売３３３よりも上昇率は大きくなった。

前日の米株式市場で、米国とイランの交渉担当者が停戦期間を延長する覚書をまとめたと伝わり、協議進展への期待から、主要な株価指数がそろって最高値を更新した。流れを引き継いだ東京市場でも投資家が積極的にリスクを取る姿勢を強め、半導体関連銘柄の一角を中心に買われた。

読売３３３の構成銘柄の上昇率は、半導体の基板となるシリコンウェハーの製造大手ＳＵＭＣＯの１９・３０％が最も大きく、イビデン（１６・５１％）、太陽誘電（１３・８７％）と続いた。

下落率は、フジクラ（４・９０％）、富士通（４・１３％）、ロート製薬（４・１１％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）も、５５・１６ポイント（１・４１％）高い３９５７・１７と最高値を更新した。