八代市庁舎をめぐる汚職事件はどこまで広がるのでしょうか。



28日午後、事件は新たな展開を迎え、八代市議会議員ら3人が再逮捕、さらに別の3人が新たに逮捕されました。



議員らが、建設会社から受け取った賄賂の一部を隠そうとした疑いがもたれています。



29日、警察が家宅捜索したのは、八代市議会議員で「重鎮」と称される、成松由紀夫容疑者の自宅。



市の新庁舎建設をめぐり、建設会社側から現金6000万円を受け取ったあっせん収賄の罪で28日、起訴されました。





事件をめぐっては、元八代市議の松浦輝幸容疑者（84）ら2人も逮捕され、処分保留で釈放されていました。そうした中、新たな逮捕者が…。■前田清鈴記者「男を乗せた車が熊本東警察署へ入ります」組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕された東京都渋谷区の会社役員、渡邊裕人容疑者（49）。住所、職業不詳の伊藤卓也容疑者（51）、八代市の団体職員、中村和博容疑者（51）です。また、成松容疑者ら3人も、同じ容疑で再逮捕されました。警察によりますと、2026年4月頃、東京都渋谷区のコンビニのATMで、収賄で得た現金のうち、およそ2000万円を渡邊容疑者が代表を務める会社名義の口座に、およそ40回に分けて入金した疑いがもたれています。新たに逮捕された中村容疑者は、市の観光振興を担う外郭団体の職員で、29日、警察が職場を家宅捜索しました。■洲崎湧貴記者「捜査員らが出てきました。手には段ボールを持っています」事件は、どこまで広がるのか―。29日、八代市の小野泰輔市長がKKTの取材に応じました。■小野泰輔市長「新たな容疑者も出てきたので、非常に事態は深刻だと受け止めています。市役所から業務委託、補助金という形でDMOにいろいろ仕事をお願いしていますので、適切に行われているのかどうかも確認していきたい」事件で行われたとみられるのが、犯罪で得た収益を出所が分からないよう移す行為、「マネーロンダリング」。4月5日、八代市議の成松容疑者と元市議の松浦容疑者が、賄賂の一部を新幹線で新横浜駅まで運びました。そこに、新たに逮捕された伊藤容疑者と渡邊容疑者が車で迎えにきていて、コンビニのATMで入金したとみられます。中村容疑者は、この間に成松容疑者らと連絡を取り合っていたとみられています。また、職業不詳の伊藤容疑者はジャーナリストを名乗り、新庁舎の建設に関わった市の職員らに接触し、市議の成松容疑者らに状況を伝えていたとみられることも新たにわかりました。警察は6人の認否を明らかにしておらず、事件の全容解明を急いでいます。