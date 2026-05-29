ラグビー・ＮＴＴリーグワンのプレーオフ（ＰＯ）準決勝で埼玉戦（３１日、秩父宮）を迎える東京ベイは２９日、千葉・船橋市内で練習を公開した。この日は試合登録選手が発表され、ＷＴＢ根塚洸雅がレギュラーシーズン（ＲＳ）第１４節、トヨタ戦（４月４日）以来となる先発に入った。取材対応し「トライが、相手にプレッシャーを与える武器になる。ＷＴＢとして、トライでチームに貢献したい。どんどん狙っていきます」と、２季連続の決勝進出に向けて活躍を誓った。

４月のトヨタ戦で負傷した根塚は、約２か月ぶりの先発となる。「自分のできる準備はしてきた。今はそこが形になって、体も戻ってきた」と回復を強調。この日の実戦形式の練習では、ラインブレークするキレのあるランも披露し「プレッシャー下じゃないとタイミングはつかめない。良い調整ができた」と、充実の汗をぬぐった。

ＲＳ２位の埼玉とは、２季連続で準決勝で戦う。今季第１１節（３月１４日）、３０―３２で敗れて以来の顔合わせに、根塚は「キッキングゲームがうまいチーム。簡単なミスから、キックを蹴られる」と警戒する。「キックバトル中に、どれだけプレッシャーを与えられるかがカギになる。埼玉のやりたいラグビーをさせないために、常にプレッシャーをかける。相手の嫌がるプレーを８０分間やり続ける」と拳を握った。

ファイナルをかけた大一番、テーマは爆発的なスタートを意味する「ＢＡＮＧ（バン）スタート」。試合の立ち上がりを重要視し「毎試合、先手を取りたい中で（試合の）入りを準備している。『ＢＡＮＧスタート』ができれば、いい入りになる。開始１０分、２０分をこだわっていく」と語った。

約２か月ぶりの先発のグラウンド。チームを率いるフラン・ルディケ・ヘッドコーチも、根塚の得点能力を高く評価し「相手のスペースをつける。脅威になれる選手」と期待を寄せる。「みんながＰＯまでつないでくれると思っていた」と根塚。進化して帰ってきたトライゲッターが、大一番で力を発揮する。