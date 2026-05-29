新たな防災気象情報の運用が28日から始まったことを受け、石川県輪島市では29日、防災士らが改正のポイントなどについて学びました。



新たな防災気象情報は、速やかな避難行動につなげようと5段階の警戒レベルで避難の目安を示すもので、28日から全国的に運用が始まっています。



これを受け、29日、輪島市では防災士が集まり、研修会が開かれました。



石川県の担当者が講師となり、改正されたポイントなどついて説明していきました。

石川県の担当者：

「5番目、この黒色については、もう災害がどこかで起きている、起きていても不思議ではない、そういうレベルです」「レベル4が出ているうちに、なるべく早く逃げることを心掛けてください」



参加者：

「防災士してるんですけど、気象のこと分らないんで勉強になりました。なるほどと思って。特に一人暮らしの方は率先して、その方の家に行って避難するときとか手伝いできたら」



研修会では、高いレベルの防災気象情報が出た場合でも、夜間など状況によっては避難するのが危険な場合もあることも理解してほしいと呼び掛けていました。

