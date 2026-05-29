アイドルグループ「ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳ」の高瀬くるみ（２７）が２９日、都内で行われた「フォトエッセイ『ｂｅｙｏｎｄ ｍｙｓｅｌｆ』発売記念イベント」に出席した。



初のフォトエッセイでは、デビューからエネルギッシュに突き進んできた道のりを振り返った。葛藤や模索の中から見いだしたスタンス、ネガティブをポジティブに変える思考などを、リアルな感情、メッセージとともにつづった。

高瀬は６月１６日の横浜アリーナ公演で同グループを卒業する。このタイミングでの同書籍の発売に「卒業する前に形に残るものを残せたことがうれしいし、ありがたいことだと思っています」と笑顔。過去の撮影では、緊張で表情やポージングがうまく決まらなかったと回顧し「自分自身の成長も感じる撮影でした」と胸を張った。

タイトルもグループ名から命名。まさに集大成となる一冊だ。「自分がＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳであることを誇りに思っていますし、ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳだからできたことがいっぱいあると思っています」と卒業を控えてしみじみ。横浜公演は自身の卒業ライブだが「ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳにとって一番いいコンサートを作りたい」と力を込めた。

同２９日には、新加入するメンバーが発表される。「私自身、新メンバーが入ることが楽しみで仕方ないです。グループの未来をつないでくれる存在ができることがうれしいです」と語った。