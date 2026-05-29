学校現場で水泳授業の見直しが進んでいます。夏場の熱中症リスクにプールを管理する教職員の負担。課題が山積している水泳授業のあり方について、金沢市では29日、検討会が開かれました。



金沢市・野口 弘 教育長：

「水泳授業がなかなか厳しい状況になってきた」



検討委員会には、金沢市の水泳協会や各学校長などが出席し、学校現場の水泳授業のあり方について議論が交わされました。

水泳授業を巡っては、猛暑による熱中症リスクやプールを管理する教職員の負担が課題に。



金沢市では昨年度、市が定めている年間8時間から10時間の教育の標準時間を下回った学校が、小学校で3割～6割、中学校で4割～6割を占めています。



こうした背景から、一部の学校では授業を民間に委託し、屋内プールに切り替えるなどの動きも出ています。

委員からは…



委員：

「水泳となると、プール管理が教員がしないといけなくて、業務が多岐にわたる」

「プールまで移動するとなると、確実にそこに人数(教員)が必要になる。安全面を守っていくうえでどこまでできるか」



民間などの屋内プールを使用する場合、教職員の負担軽減につながる一方、移動時の安全確保などを懸念する声も上がりました。



検討委員会では今後、金沢市内の小学校でモデル校を指定して学校以外のプールでの授業を実施し、課題を検証した上で基本的な方針をまとめるとしています。

