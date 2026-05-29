無残に折られたサクランボの枝。



これから収穫期を迎えるサクランボ畑で29日、クマのものとみられる爪の痕や折られた木などが見つかりました。



29日午前7時10分ごろ、東根市東根甲の農業・深瀬太郎さん（80）が所有するサクランボ畑で、「サクランボが盗まれたかもしれない」と深瀬さんから110番通報がありました。



駆け付けた警察や市の猟友会などが現場の畑を確認したところ、クマに折られたとみられることが分かりました。





深瀬さんによりますと、「やまがた紅王」4本、「紅秀峰」4本のあわせて8本の木が被害にあったということです。いずれも高さおよそ1メートルの低木で、枝が折られていたり、幹に爪痕のようなものが残されていました。木の周辺には未成熟のサクランボが落ちていましたが、食べられた形跡は確認されませんでした。深瀬太郎さん「朝7時前に畑に来たら木の枝が折れていたので、クマじゃないかと思って連絡しました」通報を受けて警察と市の職員が畑周辺の見回りを行い、畑の周辺に箱わなを設置しました。現場は、東根市農協の低温倉庫から南に200メートルほどの畑に囲まれた場所で、深瀬さんの畑の周りには仕切りがありませんでした。県内では29日もクマの目撃情報が相次ぎ、山形市山寺では午前8時ごろにJR仙山線の線路付近を歩いているクマが目撃され、小国町叶水でも登校中の児童が、道路上にいる親子グマ2頭を目撃しました。