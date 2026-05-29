矢吹奈子、アイドル時代に「急に腕ガッて組まれ…」強引に密着してきた相手に“ギュン”した過去

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

5月28日（木）に放送された同番組には、矢吹奈子とTravis Japanの松倉海斗がゲスト出演した。

矢吹は、過去にとある人物から少々強引に密着されてときめいたそうで…。

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番組初登場の矢吹は、山里から「アイドルをやってらっしゃったから、“あざとい”は結構お得意なんじゃないかな」と話を振られると、「自分がやるのは苦手」と返答。アイドル時代の握手会では、「あんまりあざとい対応ができてなかった」ため、ファンの多くは友達のように接してくれる人だったのだそう。

“あざと女子”ではない矢吹は、逆に他人からあざとい行動をされたことがあるという。それは、IZ*ONEのメンバーとして韓国にいた頃のこと。矢吹はとある女性と初めて食事をし、2人で川沿いを歩いていると「急に腕ガッて組まれた」とのこと。

当時矢吹は、「韓国だからこれが文化的に普通なのかな？」と思っていたが、距離が近かったのはその女性だけだったらしい。少々強引なあざと行動をとった女性のことを、矢吹は「なんかギュンってなっちゃって」「（もし自分が）男の子で生まれていたらチョロ男が誕生していたと思いました」と振り返り、スタジオ一同をときめかせた。