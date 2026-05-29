モナキが、デビューシングル『ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど』の“追撃盤”となるDタイプ／Cタイプを7月29日にリリース。また、Dタイプのカップリングに収録される「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」を本日5月29日よりTikTokにて先行配信した。

（関連：モナキ「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」の中毒性 “歌謡コーラスグループ”としての歌に注目してヒットを分析）

本楽曲は、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」を“より大胆に、よりド派手に、よりハイパーに”リアレンジしたもの。モナキのプロデューサーである純烈 酒井一圭は「今年も灼熱の夏よ！水分補給しながら踊るんよ！痩せるんちゃうかな？しらんけど。」と語っている。

また、Cタイプのカップリングに収録される「すみなすものは心なりけり」の詞は酒井が書きおろしており、江戸幕末に活躍した長州藩士 高杉晋作の辞世の句「面白きこともなき世を面白く」に続く下の句を用いている。

なおモナキは、6月2日にはNHK『うたコン』への出演を控えている。さらに、放送直後の21時からは自身のYouTubeチャンネルにて「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のダンスパフォーマンスビデオを公開する。

（文＝リアルサウンド編集部）