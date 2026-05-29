川尻蓮（JO1）『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』ファイナルの歌唱楽曲を作詞作曲

川尻蓮（JO1）がサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』ファイナルの歌唱曲を作詞作曲した。

■「練習生たちにとって貴重な機会を、このような形で支えることができて光栄」（川尻蓮）

川尻が手掛けた楽曲はデビューメンバーが決定するファイナル（最終回）にて、ファイナリスト22名で歌唱するスペシャルステージで披露される。

川尻は、『PRODUCE 101 JAPAN』でデビューした先輩として、自分だからこそ届けられるメッセージがあるのではという思いから楽曲選定のコンペに参加。数ある曲のなかから、川尻の楽曲が選出された。

5月28日放送の次回予告で、川尻が練習生の前に姿を現すと、練習生たちからは驚きの声が上がり、さらに楽曲を聴いた練習生は「めっちゃ好き」「泣きそうになった」とリアクションを見せていた。

また、視聴者からも「ついにきた！」「まさかの楽曲提供！」「早く曲を聴きたい」などと多くの反響が寄せられている。

なお、『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』のファイナルは、6月6日12時30分からの「FINAL（第一部）」で、デビュー評価を準備する練習生たちの姿や直前リハーサルの模様をLeminoおよびMnet Plusにて配信。続く13時30分からの「FINAL (第二部)」は、日本テレビ系列全国ネットでの生放送、ならびにLemino、Mnet Plusでの生配信される。

■番組情報

『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』FINAL（最終回）

06/06（土）

◇FINAL（第一部）12:30～

LeminoおよびMnet Plusにて配信

◇FINAL（第二部）13:30～15:25

日本テレビ系列全国ネットで生放送、ならびにLemino、Mnet Plusにて生配信

■関連リンク

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