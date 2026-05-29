主要国内証券 先物取引高情報まとめ（5月29日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月29日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 95( 95)
TOPIX先物 6月限 492( 134)
9月限 300( 0)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 716( 716)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 11( 11)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 56( 56)
日経225ミニ 6月限 1701( 1701)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1206( 704)
9月限 341( 323)
TOPIX先物 6月限 310( 204)
日経225ミニ 6月限 65607( 33829)
7月限 364( 240)
8月限 18( 0)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 724( 480)
9月限 12( 8)
日経225ミニ 6月限 51199( 22085)
7月限 288( 206)
8月限 27( 17)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 111( 111)
9月限 5( 5)
日経225ミニ 6月限 3277( 3277)
7月限 38( 38)
8月限 1( 1)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 353( 353)
9月限 21( 21)
TOPIX先物 6月限 16( 16)
日経225ミニ 6月限 15502( 15502)
7月限 33( 33)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 95( 95)
TOPIX先物 6月限 492( 134)
9月限 300( 0)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 716( 716)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 11( 11)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 56( 56)
日経225ミニ 6月限 1701( 1701)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1206( 704)
9月限 341( 323)
TOPIX先物 6月限 310( 204)
日経225ミニ 6月限 65607( 33829)
7月限 364( 240)
8月限 18( 0)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 724( 480)
9月限 12( 8)
日経225ミニ 6月限 51199( 22085)
7月限 288( 206)
8月限 27( 17)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 111( 111)
9月限 5( 5)
日経225ミニ 6月限 3277( 3277)
7月限 38( 38)
8月限 1( 1)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 353( 353)
9月限 21( 21)
TOPIX先物 6月限 16( 16)
日経225ミニ 6月限 15502( 15502)
7月限 33( 33)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース