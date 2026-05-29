　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月29日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　95(　　　95)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 492(　　 134)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 300(　　　 0)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 716(　　 716)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　11(　　　11)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　56(　　　56)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1701(　　1701)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 9(　　　 0)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1206(　　 704)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 341(　　 323)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 310(　　 204)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 65607(　 33829)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 364(　　 240)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　18(　　　 0)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 724(　　 480)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　12(　　　 8)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 51199(　 22085)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 288(　　 206)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　27(　　　17)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 111(　　 111)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 5(　　　 5)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3277(　　3277)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　38(　　　38)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 1(　　　 1)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 353(　　 353)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　21(　　　21)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　16(　　　16)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 15502(　 15502)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　33(　　　33)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース