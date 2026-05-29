主要国内証券 先物取引高情報まとめ（5月29日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月29日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5287( 1780)
9月限 600( 0)
TOPIX先物 6月限 3630( 2328)
9月限 500( 0)
日経225ミニ 6月限 10242( 10000)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 399( 399)
9月限 51( 51)
TOPIX先物 6月限 1224( 818)
9月限 50( 50)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 82( 0)
TOPIX先物 6月限 100( 100)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 865( 559)
9月限 200( 0)
TOPIX先物 6月限 5346( 1116)
9月限 1400( 0)
日経225ミニ 6月限 3440( 3292)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1541( 843)
9月限 300( 100)
TOPIX先物 6月限 1073( 0)
9月限 793( 20)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1897( 1095)
9月限 647( 539)
TOPIX先物 6月限 573( 435)
9月限 2( 2)
日経225ミニ 6月限 78835( 36973)
7月限 490( 328)
8月限 70( 18)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 737( 439)
9月限 71( 43)
日経225ミニ 6月限 50316( 21866)
7月限 472( 374)
8月限 36( 4)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 9( 9)
日経225ミニ 6月限 4640( 4640)
7月限 229( 229)
8月限 3( 3)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 875( 875)
9月限 28( 28)
TOPIX先物 9月限 1( 1)
日経225ミニ 6月限 23146( 23146)
7月限 54( 54)
8月限 9( 9)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5287( 1780)
9月限 600( 0)
TOPIX先物 6月限 3630( 2328)
9月限 500( 0)
日経225ミニ 6月限 10242( 10000)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 399( 399)
9月限 51( 51)
TOPIX先物 6月限 1224( 818)
9月限 50( 50)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 82( 0)
TOPIX先物 6月限 100( 100)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 865( 559)
9月限 200( 0)
TOPIX先物 6月限 5346( 1116)
9月限 1400( 0)
日経225ミニ 6月限 3440( 3292)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1541( 843)
9月限 300( 100)
TOPIX先物 6月限 1073( 0)
9月限 793( 20)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1897( 1095)
9月限 647( 539)
TOPIX先物 6月限 573( 435)
9月限 2( 2)
日経225ミニ 6月限 78835( 36973)
7月限 490( 328)
8月限 70( 18)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 737( 439)
9月限 71( 43)
日経225ミニ 6月限 50316( 21866)
7月限 472( 374)
8月限 36( 4)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 9( 9)
日経225ミニ 6月限 4640( 4640)
7月限 229( 229)
8月限 3( 3)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 875( 875)
9月限 28( 28)
TOPIX先物 9月限 1( 1)
日経225ミニ 6月限 23146( 23146)
7月限 54( 54)
8月限 9( 9)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース