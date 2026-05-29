　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月29日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　5287(　　1780)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 600(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3630(　　2328)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 500(　　　 0)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 10242(　 10000)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 399(　　 399)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　51(　　　51)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1224(　　 818)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　50(　　　50)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　82(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 100(　　 100)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 865(　　 559)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 200(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5346(　　1116)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1400(　　　 0)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3440(　　3292)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1541(　　 843)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 300(　　 100)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1073(　　　 0)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 793(　　　20)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1897(　　1095)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 647(　　 539)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 573(　　 435)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 78835(　 36973)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 490(　　 328)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　70(　　　18)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 737(　　 439)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　71(　　　43)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 50316(　 21866)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 472(　　 374)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　36(　　　 4)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 9(　　　 9)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4640(　　4640)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 229(　　 229)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 3(　　　 3)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 875(　　 875)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　28(　　　28)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 23146(　 23146)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　54(　　　54)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 9(　　　 9)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース