外国証券 先物取引高情報まとめ（5月29日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月29日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6757( 6617)
9月限 88( 88)
TOPIX先物 6月限 8422( 7722)
9月限 701( 1)
日経225ミニ 6月限 150781( 150781)
7月限 1565( 1565)
8月限 119( 119)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3690( 3690)
9月限 104( 104)
TOPIX先物 6月限 6795( 6795)
日経225ミニ 6月限 101081( 101081)
7月限 1263( 1263)
8月限 45( 45)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 50( 0)
TOPIX先物 6月限 405( 405)
日経225ミニ 6月限 477( 477)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 627( 602)
9月限 3( 3)
TOPIX先物 6月限 1821( 1809)
日経225ミニ 6月限 2819( 2799)
7月限 6( 6)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 379( 359)
9月限 3( 3)
TOPIX先物 6月限 1908( 1410)
9月限 401( 1)
日経225ミニ 6月限 4136( 4136)
7月限 49( 49)
8月限 26( 26)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 107( 103)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 1721( 521)
9月限 1200( 0)
日経225ミニ 6月限 1185( 1185)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1869( 1816)
9月限 51( 51)
TOPIX先物 6月限 5076( 5076)
日経225ミニ 6月限 31874( 31874)
7月限 1234( 1234)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 154( 148)
TOPIX先物 6月限 53( 53)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 162( 130)
9月限 3( 3)
TOPIX先物 6月限 113( 113)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 285( 285)
TOPIX先物 6月限 12( 12)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 17( 17)
TOPIX先物 6月限 93( 93)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 6月限 554( 554)
7月限 17( 17)
8月限 8( 8)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6757( 6617)
9月限 88( 88)
TOPIX先物 6月限 8422( 7722)
9月限 701( 1)
日経225ミニ 6月限 150781( 150781)
7月限 1565( 1565)
8月限 119( 119)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3690( 3690)
9月限 104( 104)
TOPIX先物 6月限 6795( 6795)
日経225ミニ 6月限 101081( 101081)
7月限 1263( 1263)
8月限 45( 45)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 50( 0)
TOPIX先物 6月限 405( 405)
日経225ミニ 6月限 477( 477)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 627( 602)
9月限 3( 3)
TOPIX先物 6月限 1821( 1809)
日経225ミニ 6月限 2819( 2799)
7月限 6( 6)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 379( 359)
9月限 3( 3)
TOPIX先物 6月限 1908( 1410)
9月限 401( 1)
日経225ミニ 6月限 4136( 4136)
7月限 49( 49)
8月限 26( 26)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 107( 103)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 1721( 521)
9月限 1200( 0)
日経225ミニ 6月限 1185( 1185)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1869( 1816)
9月限 51( 51)
TOPIX先物 6月限 5076( 5076)
日経225ミニ 6月限 31874( 31874)
7月限 1234( 1234)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 154( 148)
TOPIX先物 6月限 53( 53)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 162( 130)
9月限 3( 3)
TOPIX先物 6月限 113( 113)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 285( 285)
TOPIX先物 6月限 12( 12)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 17( 17)
TOPIX先物 6月限 93( 93)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 6月限 554( 554)
7月限 17( 17)
8月限 8( 8)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース