　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月29日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　6757(　　6617)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　88(　　　88)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　8422(　　7722)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 701(　　　 1)
日経225ミニ　 　 6月限　　　150781(　150781)
　　　　　 　 　 7月限　　　　1565(　　1565)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 119(　　 119)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3690(　　3690)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 104(　　 104)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6795(　　6795)
日経225ミニ　 　 6月限　　　101081(　101081)
　　　　　 　 　 7月限　　　　1263(　　1263)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　45(　　　45)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　50(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 405(　　 405)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 477(　　 477)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 627(　　 602)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1821(　　1809)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2819(　　2799)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 6(　　　 6)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 379(　　 359)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1908(　　1410)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 401(　　　 1)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4136(　　4136)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　49(　　　49)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　26(　　　26)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 107(　　 103)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1721(　　 521)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1200(　　　 0)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1185(　　1185)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1869(　　1816)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　51(　　　51)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5076(　　5076)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 31874(　 31874)
　　　　　 　 　 7月限　　　　1234(　　1234)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 154(　　 148)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　53(　　　53)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 162(　　 130)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 113(　　 113)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 285(　　 285)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　12(　　　12)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　17(　　　17)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　93(　　　93)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 554(　　 554)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　17(　　　17)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 8(　　　 8)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース