外国証券 先物取引高情報まとめ（5月29日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月29日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 15614( 13522)
9月限 828( 178)
TOPIX先物 6月限 27065( 26498)
9月限 95( 95)
日経225ミニ 6月限 193474( 193474)
7月限 5108( 5108)
8月限 86( 86)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 12028( 11266)
9月限 1090( 690)
TOPIX先物 6月限 25154( 25104)
9月限 97( 47)
日経225ミニ 6月限 139532( 139532)
7月限 5205( 5205)
8月限 107( 107)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1617( 881)
9月限 126( 26)
TOPIX先物 6月限 5529( 1295)
9月限 1617( 117)
日経225ミニ 6月限 4884( 4884)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6384( 1245)
9月限 1293( 43)
TOPIX先物 6月限 14647( 4904)
9月限 1850( 0)
日経225ミニ 6月限 3982( 3948)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3497( 1620)
9月限 1102( 2)
TOPIX先物 6月限 15993( 11979)
9月限 1873( 0)
日経225ミニ 6月限 9035( 9035)
7月限 22( 22)
8月限 16( 16)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6404( 3563)
TOPIX先物 6月限 8314( 6004)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 6月限 7949( 7789)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6803( 6530)
9月限 82( 82)
TOPIX先物 6月限 28081( 27522)
日経225ミニ 6月限 77024( 77024)
7月限 4189( 4189)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 772( 468)
TOPIX先物 6月限 2067( 1769)
9月限 150( 50)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1569( 861)
TOPIX先物 6月限 5857( 5827)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1500( 0)
9月限 1500( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 748( 695)
9月限 22( 22)
TOPIX先物 6月限 1516( 1516)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 7月限 30( 30)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 15614( 13522)
9月限 828( 178)
TOPIX先物 6月限 27065( 26498)
9月限 95( 95)
日経225ミニ 6月限 193474( 193474)
7月限 5108( 5108)
8月限 86( 86)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 12028( 11266)
9月限 1090( 690)
TOPIX先物 6月限 25154( 25104)
9月限 97( 47)
日経225ミニ 6月限 139532( 139532)
7月限 5205( 5205)
8月限 107( 107)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1617( 881)
9月限 126( 26)
TOPIX先物 6月限 5529( 1295)
9月限 1617( 117)
日経225ミニ 6月限 4884( 4884)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6384( 1245)
9月限 1293( 43)
TOPIX先物 6月限 14647( 4904)
9月限 1850( 0)
日経225ミニ 6月限 3982( 3948)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3497( 1620)
9月限 1102( 2)
TOPIX先物 6月限 15993( 11979)
9月限 1873( 0)
日経225ミニ 6月限 9035( 9035)
7月限 22( 22)
8月限 16( 16)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6404( 3563)
TOPIX先物 6月限 8314( 6004)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 6月限 7949( 7789)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6803( 6530)
9月限 82( 82)
TOPIX先物 6月限 28081( 27522)
日経225ミニ 6月限 77024( 77024)
7月限 4189( 4189)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 772( 468)
TOPIX先物 6月限 2067( 1769)
9月限 150( 50)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1569( 861)
TOPIX先物 6月限 5857( 5827)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1500( 0)
9月限 1500( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 748( 695)
9月限 22( 22)
TOPIX先物 6月限 1516( 1516)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 7月限 30( 30)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース