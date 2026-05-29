　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月29日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 15614(　 13522)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 828(　　 178)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 27065(　 26498)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　95(　　　95)
日経225ミニ　 　 6月限　　　193474(　193474)
　　　　　 　 　 7月限　　　　5108(　　5108)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　86(　　　86)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 12028(　 11266)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1090(　　 690)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 25154(　 25104)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　97(　　　47)
日経225ミニ　 　 6月限　　　139532(　139532)
　　　　　 　 　 7月限　　　　5205(　　5205)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 107(　　 107)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1617(　　 881)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 126(　　　26)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5529(　　1295)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1617(　　 117)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4884(　　4884)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　6384(　　1245)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1293(　　　43)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 14647(　　4904)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1850(　　　 0)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3982(　　3948)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3497(　　1620)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1102(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 15993(　 11979)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1873(　　　 0)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　9035(　　9035)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　22(　　　22)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　16(　　　16)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　6404(　　3563)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　8314(　　6004)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　7949(　　7789)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　6803(　　6530)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　82(　　　82)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 28081(　 27522)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 77024(　 77024)
　　　　　 　 　 7月限　　　　4189(　　4189)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 772(　　 468)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2067(　　1769)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 150(　　　50)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1569(　　 861)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5857(　　5827)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1500(　　　 0)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1500(　　　 0)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 748(　　 695)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　22(　　　22)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1516(　　1516)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　30(　　　30)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース