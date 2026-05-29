アイドルグループ「BEYOOOOONDS」の高瀬くるみ（27）が29日、都内でフォトエッセイ「beyond myself」（オデッセー出版）の取材会に出席した。

来月16日にグループの卒業を控え、ハロー！プロジェクトを通して学んだ経験談や、活動を振り返って感じたことを詰め込んだ1冊。「凄くいろんな人に支えられてたなとか、この人の言葉がなかったら今の自分はないなとか、書き記したことで思い出せて、初心に返れる瞬間をいただけた」といい「自分がBEYOOOOONDSというグループを卒業する前に、こうやって形に残るものを残せたことが凄くうれしいし、ありがたい」と笑顔を見せた。

卒業後の活動については「お芝居を主軸に置きつつ、いろんなことにチャレンジして、自分の可能性を突き詰めて広げていけるように活動していけたら」と展望を語り「自分の卒業後の目標は、BEYOOOOONDSの新たな入り口になること。いろんな人に、大好きなBEYOOOOONDSを知ってもらいたいから、いろんなところに飛び出していく」と意気込んだ。

この日はグループ初の新加入メンバーが発表されるが「これからのBEYOOOOONDSが楽しみになると思います」とにっこり。「ワクワクして仕方ない」と、グループの未来に期待を寄せた。