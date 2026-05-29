あのちゃんと鈴木紗理奈をめぐる騒動がくすぶり続けるなか、古舘伊知郎の発言が話題になっている。

「自身のYouTubeチャンネルで騒動について語った古舘さんのコメントが、自身にも当てはまるのではないかと波紋を呼ぶ内容だったのです」（芸能記者）

あのと鈴木の確執は、5月18日放送の『あのちゃんねる』で、あのが「ベッキーの次に嫌いな芸能人」として鈴木の名を挙げたことが発端だ。

名指しされた鈴木がInstagramで《普通にいじめやん》と猛反論。テレビ朝日は22日に謝罪し責任は制作側にあると明言したが、翌23日あのが「もう続けたくない」とXで降板を宣言。5月28日、6月15日をもって番組終了と発表された。

「何気ないひとことで番組が打ち切られるという異例の事態ですが、古舘さんは5月26日までに更新した自身のYouTubeチャンネルで、あのちゃんの降板宣言についてこう語りました。『あのちゃんさぁ、俺を見習いなさいよ』と諭すように続けると、

『いろんな事情があるにしても、自分の名前が付いてる冠番組を、制作会社と揉めていたからこれを機会に、番組を降ります、というのは本当は“ない”んだよ、やっぱり』と否定的な見解を示したのです」（同前）

あのはXで、番組側に「この表現は嫌です」などと改善を求め続けたが聞き入れられず、過去にも降板寸前までいったと明かしている。

今回も質問内容を直前まで伏せられ、収録時には「僕の発言にもピーをかけてくれないと相手がかわいそう」と求めたフォロー発言までカットされていたという。だが古舘は、そんな彼女の事情を一切擁護しないどころか、クレームをぶつけた鈴木についても、

「本気の本気で怒っちゃいないよ。『おいおいおい』と思ったから“かましてる”っていうだけの話なんだよ、俺から言わせれば」

と語っていた。



「ただ、そんな達観したような発言をしている古舘さんも、説得力に欠けるエピソードがあるのです」

と、芸能プロ関係者が語る。

「2025年8月3日放送の『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！』（日本テレビ系）でのことです。千原ジュニアさんが、『古舘さんが唯一“許せない”と言っていた芸人がダイアン津田だ』と、津田篤宏の実名を暴露したのです。

大阪の特番で初対面した際、古舘さんによる深々としたあいさつに対し、津田さんは『ああ』と素っ気なく一言返すのみ。ところがその直後、上沼恵美子さんが現れると津田さんは『おはようございます！』と態度を一変。こうした一連のやり取りを受け、古舘さんは当時、ジュニアさんに『本当にあの人は許せない』と不満を漏らしていたことが明かされたのです」

他人の怒りは「かましてるだけ」と一蹴しながら、自身の怒りについては本人にぶつけず今も根に持ち続ける。あのや鈴木に向けた古舘の“説教”は、思わぬ形でブーメランとなってしまったようだ。