２８日深夜放送のＴＯＫＹＯ ＦＭ「ＴＯＫＹＯ ＳＰＥＡＫＥＡＳＹ」（月〜木曜・深夜１時）に、お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（３３）とタレントのベッキー（４２）が出演。地元が隣駅同士ということで、ベッキーが地元に住んでいた超大物芸能人のエピソードを語った。

番組冒頭、ベッキーが「地元の後輩なんだよね、なにげに。知られてないけど」と明かすと、「子どもの時から、地元の先輩としてあがめて育ちましたから」とケムリ。ベッキーは川崎市の鷺沼駅、ケムリは横浜市のたまプラーザ駅が地元で、市は違うが東急田園都市線の隣駅だという。

地元の公立小学校から中学受験で名門の中高一貫校・桐朋に進み、１浪して慶大に入ったケムリ。「あのエリア、割と裕福な方が多かったですよね」と話すと、「多摩プラの方が上な気がする」とベッキー。続けて「鷺沼は西城秀樹さんの家があった」と、昭和の大スターの歌手・西城秀樹さんの家があったことを明かした。

「今は多分、別の方が住んでいらっしゃるけど、西城秀樹さんは地元のお祭りとかもいつも来てたし、結構オープンな感じで、家の前は“西城通り”て言われてた。勝手にだけどね」と、地元住民ならではのエピソードを語った。

さらに、ケムリが「鷺沼小ってサッカーも盛んですよね」と話を向けると、「鷺小の出身者知ってる？」とベッキー。ケムリが「知ってます、知ってます。（日本代表の）田中碧とか、あと三笘もそうですか？」と返すと、「そう！あと権田も」と、ＭＦ三笘薫（ブライトン）、三笘の１学年下の日本代表ＭＦ田中碧（リーズ）、元日本代表ＧＫの権田修一（神戸）も同じ小学校出身であると明かした。