ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳ（ビヨーンズ）」の高瀬くるみが２９日、都内でフォトエッセー「ｂｅｙｏｎｄ ｍｙｓｅｌｆ」の発売記念イベントを開催した。

６月１６日に開催する横浜アリーナ公演をもってグループを卒業する高瀬にとって、アイドル人生の集大成を飾る一冊。写真とともに加入から約９年の日々を自らの言葉で記し「ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳを卒業する前にこうやって形に残るものを残せたことがありがたいなと思います」と笑顔を見せた。

写真集ではなくフォトエッセーにした理由について「自分のパーソナルな部分を知ってもらう機会にもなるし、人と違うことをしたいなと思って自分の言葉をつづらせていただきました」と説明。執筆中に気づきもあったといい「いろんな人に支えられてここまで来たんだなとか、いろんな経験があったから自分は楽しく活動できてるんだろうなと書きながら思い出せた。初心に帰る瞬間もエッセーを書きながら頂けたなと思いました」とかみ締めた。

同作について「ここまで生きてきて救われた考え方とか、そのことがあったから楽しく生きていられるということをつづらせていただきました」とアピール。「誰しも苦しいなと思う瞬間とか大変だなと思うときもあると思うけど、そんなときにこの一冊が寄り添えるものになっていたらうれしいなと思います」と呼び掛けていた。