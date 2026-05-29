ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳ（ビヨーンズ）」の高瀬くるみが２９日、都内でフォトエッセー「ｂｅｙｏｎｄ ｍｙｓｅｌｆ」の発売記念イベントを開催し、この日加入が発表される新メンバーについて語った。

高瀬は６月１６日に開催する横浜アリーナ公演をもってグループを卒業するが、その背中を追ってグループには新メンバーが加入することが決まっている。ＹｏｕＴｕｂｅ上で２９日午後８時に行われる配信で詳細が明かされる予定となっており「自分自身、楽しみで仕方ない。とてもびっくりすると思います」と予告した。

新メンバーとも対面したといい「私もとてもびっくりだったんです」と告白。「見たらこれからのＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳが楽しみになると思います。ファーストインパクトを皆さんにもくらってほしいです」と期待感をあおった。

一方、自身の卒業後については「お芝居を主軸に起きつつ、挑戦できていないお仕事もたくさんあると思う。自分の可能性を突き詰めていけるいけるようになりたい」と宣言。さらに、「目標はＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳの新たな入り口になること。だからこそ、いろんなところに飛び出していって私のいたＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳがこんなに素晴らしいんだよっていうのをたどり着いてもらえるように活動していきたいと思います」とグループ愛も忘れなかった。