5月29日、名古屋市内はぐんぐん気温が上がり、最高気温は7月上旬並みの29.7℃に。岐阜県美濃市や三重県尾鷲市では、30℃を超えて真夏日になりました。週末はさらに気温が上がる予想ですが、来週は天気がガラッと変わりそうです。

【写真を見る】台風6号 東海地方に接近おそれ “6月の台風”に注意… 梅雨前線の活発化で台風が近づかなかったとしても大雨に

台風6号… 東海地方への影響は？

午後4時に発表された、台風6号の進路予想図。発達しながら強い勢力で沖縄に近付き、その後は東よりに進路を変えて、6月3日（水）ごろ東海地方に接近するおそれがあります。





2023年6月… 豊橋市の広範囲で冠水

（桜沢信司気象予報士）「6月の台風は怖いんです。そもそも6月に台風が接近することは少ないですが、今の時期は梅雨前線があります。この梅雨前に向かって台風が温かく湿った空気を送りこんで前線の活動が活発化。台風が近づいても、近づかなかったとしても大雨のおそれがあります」

梅雨前線の位置も気になる「6月の台風」。2023年6月には…



（記者）

「午後5時半過ぎの愛知県豊橋市です。市内を流れる梅田川が氾濫し、あたり一面濁った水が広がっています」

台風2号が梅雨前線を刺激した影響で、東海地方は各地で大雨に…



愛知県豊橋市では、平年の6月分の2倍以上 426ミリの雨が降り、梅田川が氾濫しました。豊川市では広い範囲で冠水し、多くの車が動けなくなりました。ボンネットまで水に浸かった車も…

2023年6月と比較してみると…

このときの天気図を見てみると、東海地方は台風の中心からは離れていますが、大雨になりやすい前線の南側が東海地方にありました。それでは、来週の梅雨前線の位置は…



（桜沢気象予報士）

「今年は前回とは違う予想になっています。まだ台風の進路や梅雨前線の位置が固まっていません。最新の情報を確認するようにして下さい」