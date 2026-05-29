〈勉強を深めたければSNSをログアウトし、「宿題」を持って散歩に出よ〉から続く

「ストイックに頑張る」ことの美点は多くの人が感じるところでしょう。成果を出す人こそキツさを快楽に変えるプロ。ではいかにしてその転換を可能にするのか？ 哲学者ドゥルーズのマゾヒズム論をヒントに、他人のルールに縛られず、勉強の負荷を自分でデザインする秘訣に迫る。

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「勉強を手に入れたい」。そう願う人の背中を後押しし、着実に階段をのぼるための心構え・道具立てを可能にしてくれるエッセイ連載、第3回目です。

※本連載は『勉強を手に入れる』と題して書籍化される予定です

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「キツさ」は勉強の強力なツールになる

「ストイックに頑張る」ことは、勉強における最大の美点のひとつである――そのように考えるひとは多いと思います。

わたし自身、よく知人や友人からストイックであると評されることがあり、それらはあきらかに褒め言葉です。しかし、本連載の読者はお気づきかと思いますが、わたしは辛いことは苦手です。苦手であるぐらいなら、まあいいのですが、本連載のトピックである「勉強」は、成果が出るまでに時間がかかる営為です。そこでは基本的に、継続性が不可欠になる。そして誰しも、辛いことは長くは続けられません。辛いということは、勉強にとって有害なのです。

しかし問題は、勉強はラクなだけでもダメだということです。とくに大きな成果を出そうと思ったら、どうしても勉強にはキツさがともなう。だから、なるべくキツくないように、あれこれ策を練って、なんとか騙しだましやっていく必要がある。じっさい本連載では、そういうテクニックも紹介します。

しかし、じつは「キツさ」は、うまく使いこなせば勉強の強力なツールになるとしたら、どうでしょうか。

わたしにとって「キツさ」は、かならずしも勉強において最小化すべき必要悪ではありません。それは勉強の継続を阻害する要因にもなりうるが、ときに、むしろ勉強の勢いをブーストしてくれるような劇薬にもなりうる。もっといえば、キツさは快楽に転じうるポテンシャルを秘めています。

そのようにうまく機能するキツさを「ストイシズム」と呼びながら、そのメカニズムと作りかたについて考えてみたい。それが、今回の内容です。

「キツい」を「楽しい」に変えるコツ――ドゥルーズのマゾヒズム論に学ぶ、自分流の勉強デザイン

ところで、「キツさが快楽に転じる」という話は、みなさんもよく知っていると思います。そう、これは、マゾヒズムです。

マゾヒズムはサディズムとセットで性的倒錯のカテゴリだというイメージが強いと思います。あるいは、まさにストイックに頑張っているひとを指して、あのひとはMなのだと言ったりもする。しかし、これについては、フランスの哲学者ジル・ドゥルーズが『ザッヘル=マゾッホ紹介』という有名な本で、そのメカニズムを詳しく分析しており、そこではちょっと違うポイントが指摘されています。



ジル・ドゥルーズ『ザッヘル＝マゾッホ紹介』（河出文庫）

ドゥルーズの議論は非常に複雑なので、いささか単純化することになりますが、今回はこの人文学の知見を援用してみましょう。

まず、「マゾッホ」というのは作家の名前です。オーストリア（ドイツ語）の小説家で、とくに『毛皮を着たヴィーナス』という作品で知られています。ある保養地で暇を持て余した若い男が、そこで若く美しい寡婦に出会い、ふたりは恋に落ちる。その愛の表現において、男は女に、毛皮を着たうえで、自分を足蹴(あしげ)にし、さらには打擲(ちょうちゃく)してほしいと頼む。はじめ女は拒否感を示すが、やがて受け入れ、ふたりは主人と奴隷の関係になる――だいたいこんな話です。

この男はわれわれのイメージする「マゾヒスト」そのものであるわけですが、しかしドゥルーズによれば、マゾヒストが求めているのは、踏まれたり打たれたりすることで味わえる苦痛それじたいではありません。彼が求めているのは「契約」である、ドゥルーズはそう強調します。

じっさい、小説でふたりは契約書をかわします。「毛皮を着る」という約束も含め、苦痛を受けるマゾヒストのほうが、苦痛の条件や内容などを事前に詳細に取り決めている。そして、その契約内容に厳密にのっとって、苦痛を享受することを望むわけです。

つまりマゾヒズムの根幹にあるのは、苦痛にたいする受動的な服従ではなく、苦痛の条件設定の積極的かつ徹底的なコントロールであるということです。マゾヒストみずからが設定した厳密なルールのもとで遂行されるからこそ、その儀式における苦痛は快楽に転化する。

これをぐっと卑近な言いかたでパラフレーズすれば、他人から押し付けられた厳しいルールに従うのは苦痛だが、自分で決めた厳しいルールに従うのは快楽でありうる、ということにほかなりません。

さて、見えてきたでしょうか。これはストイシズムと酷似しています。ストイックに成功しているように見える人間とは、負荷の条件を自分でデザインできている人間です。「キツいけど頑張る」は、負荷のデザインの放棄にすぎない。ドゥルーズのマゾヒズム論は、はからずも、本質的に負荷をともなう勉強という行為を手に入れるための哲学的なヒントになっています。

じっさい、これはまさに「ストイシズム」の本義のひとつでもありました。その語源であるストア哲学の核心は、ストイックさの内実として一般的に理解されている「苦しいことへの耐性を鍛える」ことにはありません。彼らの哲学の核心のひとつは、「自分にコントロールできることと、できないことを区別せよ」ということでした。ストア派は、コントロール不能な苦痛に惑わされることを戒めた。これはむしろ、辛さを回避する方法論です。

いっぽうマゾッホは、コントロールされた苦痛から快楽を引き出すメカニズムを発明した。われわれがここから学ぶべきは、勉強の負荷において、コントロール可能な部分の苦痛を自分でデザインすべし、ということです。辛さを無視するのでも、ただ受忍するのでもなく、負荷の条件を自分で手に入れること。それに成功したとき、はじめて勉強の苦痛は真価を発揮しはじめます。

本を読むために、あえて「書評」という負荷を足す――量のゲームを質のゲームに変える戦略

わたしは本を読むのが嫌いなのに、留学中に大量の研究書を読まねばならない状況に追い込まれた、ということは第1回でも書きました。そこではポモドーロ・テクニックを紹介しましたが、これはどちらかといえば、「大量に読む」という辛さを「軽減」する技術だと言えそうです。

このキツさをどうにかするために、わたしはいくつかのテクニックで立ち向かったのですが、今回は「大量に読む」というキツさに、いかにデザインとコントロールでアプローチしたかという話をしたいと思います。

これは困難でした。なんといっても、「100冊の研究書を読まねばならない」という大前提が絶対に消えません。これを「コントロール」と言ったって、いったいどうすりゃいいのか。

そこでわたしがとった戦略のひとつは、別種の負荷を導入する、というものでした。

具体的には、読んだ本について書評を書くというタスクを追加したのです。この新たなタスクの導入によって、読むべき量が減るどころか、むしろ作業量が増えたわけですが、しかし、ここには「大量に読む」というタスクの辛さを捻じ曲げる仕掛けがありました。

書評というのは相手がいます。つまり、その本を書いた著者です。著者は、かならず書評を読みます。だからわたしの書評は、確実に生身の著者に届いてしまう。これは、ただインプットとして読むのとは、緊張感がまったく違います。批判するならもちろん、褒めるときでさえも、相手に失礼のないように、ちゃんと読まないといけない。

しかも〆切がある。〆切までに、間違いのないように読んで、引用箇所を決めて、しかも書評の本文そのものを完成させないといけない。これはじっさい、読書が好きでどんどんひとりで読みたいひとにとっては、それこそ苦痛でしかないでしょう。あるいは、はたから見れば、「あいつは読むだけでも大変なのに、さらに書評まで書いている」まさに「ストイック」な人間に映ることでしょう。

ここで書評という戦略を立てた理由にはいくつかの背景があって、今後べつの話でも触れたいと思うのですが、今回の文脈で重要なのは、わたしは短い論文などを読むのは平気で、長い本を通読するのが嫌いである、ということが自己分析でわかっていたということです。読書というか、とにかく「通読」が苦手なんですね。わたしは、100冊の研究書を「すべて通読する」というタスクには向いていない。だからこれを別種のゲームにしたわけです。

ここで起こっていることを抽象化すると、これは量のゲームを質のゲームに変換したのだと表現できるでしょう。ひとりでひたすら量をこなすというタスクの負荷を、わたしは他人を巻き込んだ緊張感のあるコミュニケーションという負荷へと変換した――まさしく、編集者や著者との「契約」によって。それは自分でデザインした、自分が乗りこなせるとわかっている苦痛でした。

そしてその100冊の読書は、楽しかったのです。

「わかってやってるやつは強い」。勉強のために負荷をうまくデザインせよ

勉強にキツさはつきものです。多くのひとは、それゆえ断念するか、あるいは我慢してしまう。もちろん、誰しもそういうことはあります。しかし、じつはそれは事前の準備が足りていないだけかもしれない。その準備には、「いかにラクをするか」という苦痛を緩和する方向性も、あるいは「頑張ったご褒美」などを用意して自分を鼓舞する方向性もある。

しかし、うまく負荷を自分好みにデザインしなおし、苦痛を味方につけてしまうという逆説的な方法もありうる。それはまさしく、本連載の根底にある、あの「わかってやってるやつは強い」という認識の、ひとつの重要なバリエーションです。

今回はそういうお話でした。

（阿部 幸大）