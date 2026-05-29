「こんなこと子供にされたら泣いちゃうな」庄司智春、次女の朝ご飯に反響「一生懸命に子育てしてる証」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは5月29日、自身のInstagramを更新。次女のかわい過ぎる朝ご飯ショットを公開しました。
【写真】次女のかわい過ぎる朝ご飯
コメントでは「お豆ちゃん、かわいい そして、絵がお上手」「いつも、庄司さんと美貴さんが、お子さんの事一生懸命に子育てしてる証ですね」「こんなこと子供にされたら泣いちゃうなぁー！」「癒し〜ミキティママ幸せよね」「も〜、キュンキュンきました」「こんな可愛い子いるの…？！」など、温かい声が多く寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】次女のかわい過ぎる朝ご飯
「こんな可愛い子いるの…？！」庄司さんは「次女 今日はママが朝から仕事で朝ごはんは一緒に食べれない 寂しいからママの絵描いてそれ見て食べるって可愛い」とつづり、1枚の写真を披露。テーブルに自分で描いたお母さんの似顔絵を置き、トーストを頬張る次女の姿が収められています。
妻・藤本さんもInstagramを更新同日、妻でタレントの藤本美貴さんも自身のInstagramを更新。「今日は朝早かった私に旦那さんがおにぎりとコーヒーを持たせてくれました」と、つづり1枚の写真を公開。水筒とおにぎりケースが写っています。ファンからは「ミキティ、本当に愛されていますね！」「優しい旦那さま」「写真見てるとこちらも嬉しい気分にさせられる」などの声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)