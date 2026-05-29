4·î¤Î¹ñÆâ½ÉÇñ¼Ô¡¢5063Ëü¿Í¡¡11¥«·îÏ¢Â³¸º¡¢´Ñ¸÷Ä£
¡¡´Ñ¸÷Ä£¤¬29ÆüÈ¯É½¤·¤¿4·î¤Î½ÉÇñÎ¹¹ÔÅý·×¡Ê1¼¡Â®Êó¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤È³°¹ñ¿Í¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ4.6¡ó¸º¤Î±ä¤Ù5063Ëü¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¸º¾¯¤Ï11¥«·îÏ¢Â³¡£³°¹ñ¿Í¤Ï9.0¡ó¸º¤Î1573Ëü¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤ËÈ¼¤¤¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤Î½ÉÇñ¼Ô¿ô¤¬°ú¤Â³¤¸º¾¯¡£´Ñ¸÷Ä£¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ï4·î¤À¤Ã¤¿¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ÎµÙ²Ë¤¬º£Ç¯¤Ï3·î¤Ë¤â¤Þ¤¿¤¬¤ê¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤¬¸º¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñ¡¦ÃÏ°èÊÌ¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ë»ÜÀß¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Ï51.7¡ó¸º¡£ÊÆ¹ñ¡¢±Ñ¹ñ¤â¸º¾¯¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¤ÏÁý²Ã¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï2.4¡ó¸º¤Î3490Ëü¿Í¡£