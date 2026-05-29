KOKUBO（小久保工業所）は、おうちで手軽にモンテッソーリ教育に取り組める、子ども用の知育シリーズ「おうちモンテ」から、「すなもじプレートひらがな」を発売する。

モンテッソーリ教育とは、イタリアの医師・教育家であるマリア・モンテッソーリ（1870〜1952）が考案した、「子どもが自ら学ぶ力を大切にする」教育法。子どもの自発的な学びを尊重しながら、自立心、集中力、社会性を育ｍ８。

「おうちモンテ」とは、モンテッソーリ教師・伊藤あづさ氏とKOKUBOが、モンテッソーリ教育を日常生活で手軽にとり入れられるように共同開発したシリーズ。現在シールブックを発売中。品質の良さを保ちながら、子育て中の生活者が身近な店で購入しやすい価格帯になっており、手軽に始められる。





新商品は「すなもじプレート ひらがな」。7×7cmの紙製プレートに、ざらざら加工のひらがなが一文字載っている。（1）→（2）→と、書き順が添えられている。子どもは、文字を書く練習をする前に、すなもじプレートを指先でなぞって形を知ることができる。文字を「見る（視覚）」、ざらざらした面を「指でなぞる（触覚）」、声に「出す（聴覚）」を同時に行うことで、鉛筆を持つ前段階から、正しい書き順や文字の形を覚える。感覚が鋭敏な3歳〜5歳頃の「文字の敏感期」に、指先を使う活動として適している。

同シリーズは、「おうちモンテ」の考案者でもあるモンテッソーリ教師／EMMAの伊藤あづさ氏が監修している。保護者の声や、モンテッソーリ教師としての立場から「もっとこんな教材があったらよいのに」という想いをもとに商品化した。商品パッケージの裏面に、伊藤あづさ氏の公式LINEのQRコードがついていて、使い方や子育てに関する相談もできる。

［小売価格］各214円（税込）

［発売日］6月1日（月）

小久保工業所＝https://kokubo.co.jp