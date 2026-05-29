賀来賢人、大河主演俳優に「一番解せない」ぶっちゃけ…「俺より目立つな」バチバチの過去回想
俳優の賀来賢人が5月31日、MBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：00）に出演する。
【写真】当時のバチバチを回想…大河主演俳優に「一番解せない」とぶっちゃける賀来賢人
林修が“時代のカリスマ”と対峙する＜インタビュアー林修＞。今回のゲストは、自身が原案・プロデューサー・主演を務めた配信ドラマで世界的大ヒットを記録し、国内外で圧倒的な存在感を放つカリスマ、賀来賢人。
リモートで登場した福田雄一監督は、当時22歳だった賀来の初舞台『スマートモテリーマン講座』での知られざる極貧生活の苦労話を告白。ライフラインが止まるほどの困窮ぶりを見かねた福田監督が、賀来に食事をさせるためわざわざ夕食休憩の時間を作っていたという心温まるエピソードが明かされる。
さらに、『今日から俺は!!』の撮影当時、賀来をはじめ仲野太賀、清野菜名、橋本環奈ら若手キャスト陣が「絶対にこの作品で売れてやる」と熱いハングリー精神で火花を散らし、お互いに「俺より目立つな」とぶつかり合っていたと回想。そんなロケ期間中、みんなでファミレスへ食事に出かけた際、若手俳優たち（ムロツヨシらも同席）が平らげたお会計が総額「50万円」に達したという、驚がくの太っ腹裏話にスタジオは大きな笑いに包まれる。
番組公式Xで公開された予告動画では、その時の様子を振り返り「（仲野）太賀が大河ドラマやってる事態に信じられないんですけど。そこが一番解せない」と、いまも胸に宿したハングリー精神を垣間見せていた。
【写真】当時のバチバチを回想…大河主演俳優に「一番解せない」とぶっちゃける賀来賢人
林修が“時代のカリスマ”と対峙する＜インタビュアー林修＞。今回のゲストは、自身が原案・プロデューサー・主演を務めた配信ドラマで世界的大ヒットを記録し、国内外で圧倒的な存在感を放つカリスマ、賀来賢人。
リモートで登場した福田雄一監督は、当時22歳だった賀来の初舞台『スマートモテリーマン講座』での知られざる極貧生活の苦労話を告白。ライフラインが止まるほどの困窮ぶりを見かねた福田監督が、賀来に食事をさせるためわざわざ夕食休憩の時間を作っていたという心温まるエピソードが明かされる。
番組公式Xで公開された予告動画では、その時の様子を振り返り「（仲野）太賀が大河ドラマやってる事態に信じられないんですけど。そこが一番解せない」と、いまも胸に宿したハングリー精神を垣間見せていた。