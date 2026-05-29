医薬品の開発から製造・販売までを行う複合型医薬品企業の富士薬品は、6月1日、「Delicharm（デリチャーム）」ブランドから「アイススラリークールチャージ」を発売する。

「アイススラリークールチャージ」は、凍らせて飲むアイススラリー飲料。冷たい状態で摂取することで体調管理をサポートすることに加え、汗で失われがちな水分と塩分の補給をサポートする。

同商品は、主に富士薬品グループの配置薬を契約している法人の消費者向けに、BCP（事業継続計画：Business Continuity Plan）対策商品として販路・数量限定で販売する。

「Delicharm」ブランドは、「普段の食生活を変えずに通常の食事では摂りにくい栄養素を手軽に摂りたい」という消費者の思いから生まれた健康食品ブランド。ラインアップには2006年の発売開始からフジタイムシリーズとして累計販売1000万本を超えるりんご酢飲料「フジタイムAQUA」をはじめ、富士薬品を代表する定番商品を取り揃えている。こうした“手軽な健康サポート”のニーズは、家庭など日常生活に限らず、職場環境における体調管理にも広がっている。

近年、熱中症による労働災害が深刻化していることを受け、6月1日からは改正労働安全衛生規則（厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」）によって、職場における熱中症対策が義務化されるなど、その重要性が高まっている。こうした社会的背景を踏まえ、「Delicharm」ブランドの新商品として、熱中症対策飲料「アイススラリークールチャージ」を法人向けのBCP対策商品として販路・数量限定で発売する。

プレクーリングとは、作業前に身体を冷やしておくことで、暑い環境下での体調管理に役立てる考え方。その実践手段として、近年注目されているのがアイススラリーだという。アイススラリーは微細な氷の粒子が液体に分散した「飲める氷」とも呼ばれるシャーベット状の飲料で、流動性が高く、手軽に身体を冷やすことができる点が特徴となっている。

熱中症対策として塩分濃度0.2％に設定し、富山の海洋深層水を配合している。電解質（Na＋、K＋、Ca2＋、Mg2＋）を含み、汗で失われやすい水分や塩分の補給をサポートする。

法人向けのBCP対策商品のため、いざという時に役立ててもらえるように、常温保存で長期保管（3年間）が可能となっている。

［小売価格］

ケース：5767円

※1袋あたり：192円

（すべて税込）

［発売日］6月1日（月）

富士薬品＝https://www.fujiyakuhin.co.jp