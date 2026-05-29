5月27日、モデルやフルート奏者として活躍するCocomiがインスタグラムのストーリーズを更新。突如始まった“カメラ講座”に、反響が続々と寄せられている。

【写真】「神すぎる！」Cocomiが撮影したKoki,の超美麗ショット

Cocomi、妹Koki,の写真を連投

発端となったのは、インスタグラムで募集していたファンからの質問だ。《奥さんを上手にカメラで撮りたいです！コツを教えていただきたいです！》という問いに対し、Cocomiは《アーーーーッと》《今日イチの素敵質問来たので詳しく書いていきます》と大興奮で対応。独自のカメラテクニックを惜しみなく披露した。

掲載された画像は、いずれも妹・Koki,を被写体にした3枚。被写体の膝から上を収めるショットについては、《被写体の顔を画面のど真ん中にするのが好きです。なるべく角度はつけずに、カメラを真っ直ぐに持ちます》とアドバイス。

また、陽の光がある場所での撮影では、《顔面に直射日光を当てるより、髪に当てて顔を影側にするのがおススメです》と具体的なコツを明かした。さらに、《そしてなにより、被写体の1番魅力的に見える角度を見つけてシャッターを押すことを心がけております！》と撮影に臨むマインドも伝えている。

「今回の写真については、撮影技術はもちろん、Koki,さんのファッション雑誌さながらの美しいショットも話題になっています。膝上アングルの写真では、夏らしいTシャツにデニム、カゴバッグを合わせ、目線を外してポーズを決めたナチュラルなカット。日光を活かした写真では、カメラに目線を向けた振り向きざまのアップを収めています。3枚目はメガネを掛け、デニムジャケットにルイ・ヴィトンのバッグを合わせたクールな雰囲気。家族が撮影したスナップとは思えない完成度ですね」（エンタメ誌ライター）

この贅沢すぎるカメラ講座に対し、ネット上では「大いに参考になりました」「撮影Tips神すぎる！被写体が本物だから説得力エグい…！」「プロが撮ったのかと思うほど素敵。Koki,ちゃんの魅力がこれでもかと溢れてる」「Cocomiのカメラ講座が良すぎる、やはり撮られ慣れてる人は違うな。そして被写体は神」「被写体が強すぎるとカメラ講座なのか美貌鑑賞なのか分からなくなる」と絶賛の声が集まっている。

「Cocomiさんは以前から、自身のインスタグラムでKoki,さんや母・工藤静香さんの写真をたびたび公開しており、その腕前はファンの間でも高く評価されてきました。普段は主に富士フイルムのミラーレスカメラを愛用しているようですね」（前出・エンタメ誌ライター）

家族だからこそ引き出せる自然な表情と、確かな技術。その両方が見事に融合した写真の数々は、多くの人の心を掴んでいるようだ。