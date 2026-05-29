ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳの中務裕太（３３）とＢＡＬＬＩＳＴＩＫ ＢＯＹＺの奥田力也（２６）が２９日、都内で行われた、生成ＡＩでダンス上達を支援する新アプリ「ＡＩ ＤＡＮＣＥ ＬＡＢ Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ ＳｏｆｔＢａｎｋ」のローンチ記念イベントでトークセッションを行い、中務が奥田との衝撃的な出会いを明かした。

初対面はＬＤＨが運営するダンススクール、ＥＸＰＧの大阪校に奥田が入学した時。中務は「クソガキでした」と笑顔で振り返り、「初対面で衝撃だったんですけど、エレベーター上がってきて（扉が）ウィーンって開いたら、こんなちっちゃい子がっすよ？金髪ボウズでラインめっちゃ入って、毛皮のコート着てて、サングラスかけて、なんだコイツは？ちっちゃいＡＴＳＵＳＨＩさん出てきてビックリしました」と、当時の奥田の外見を事細かに話した。

奥田が「親がもともとファンキーで、親の影響ですごいファッション好きだったり、髪の毛も色も常にファンキーで」と説明すると、中務は「ファンキーすぎるって」と苦笑い。しかし「そこから話すとめちゃくちゃかわいい。それから力也に夢中というか、いいヤツだなと」と、かわいがったという。

大阪ではＥＸＧＰショーの演目で、２人でマイケル・ジャクソンを踊ったこともあるといい、奥田は「とにかく裕太君になりたいという思いでレッスンを受けていたので、憧れの裕太君と一緒にステージに立たせてもらって、ホントめちゃくちゃ緊張したの覚えてますね。すごい手応えはありましたし、最大限のパフォーマンスできたかなという思いでいました」と回想。中務は奥田との縁を「不思議っすよね」としみじみ語った。

「ＡＩ ＤＡＮＣＥ ＬＡＢ」はＬＤＨがソフトバンクと共同開発したスマホ向けアプリで、ＬＤＨが提供し、ソフトバンクは技術提供と開発支援を行う。

奥田は「自分の時間を使った練習でどれだけ周りに差をつけられるかもすごく大事だと思う。こういったものを使ってより自分の時間の使い方をどんどんどんどん考えてやっていければ、さらに高みを目指してやっていけるのではないか」、中務は「ついにＡＩもダンス界に進出してきたかと驚きだけど、アプリがきっかけでよりたくさんの人にダンスを知ってもらえるきっかけになればいいし、これを使ってより深くダンスの根幹を知りながら、ダンスをより深く学んでいく子たちが増えることを心から願っている」と期待していた。