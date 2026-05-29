きょうは「肉の日」キャンペーンがお得　焼き肉店ではカルビ290円など割引に　ピザチェーンでも対象商品は半額並み

牛肉の価格が高騰する中で、きょう29日は「肉の日」です。

お得なうれしいキャンペーンが次々と出ています。

きょう、29日は肉の日。

ワンコイン以下で楽しめる焼き肉や、異業種からも半額以下のキャンペーンで参戦など、週末までお得が続くセールがめじろ押しです。

ファミリー層に人気の焼き肉チェーン「安楽亭」が打ち出したのは、肉にかけた税抜き290円のファミリーカルビやサンキューにかけたファミリーロース390円です。

また、国産牛のホルモンが税込み581円と、いずれも通常価格の半額に近い大幅割引です。

輸入牛肉の高騰が続く中にあって行われる、お得な「肉の日祭り」。

対象期間が31日の日曜日までと長いのも、うれしい特典です。

（株）安楽亭 営業企画部・神戸千春次長：

正直厳しい部分はあるが、みんなで楽しく食事をする場を提供し続けたい。月に1回企画をして、皆さんに焼肉を頼んでいただくことを大切に思い実施している。

一方、デリバリーピザの「ピザハット」も肉の日キャンペーンに参戦。

ピザなのに肉の日にキャンペーンを行う狙いは？

日本ピザハット ユニットマネージャー・三角絵海さん：

生活応援みたいな形で月に一度、皆さんに楽しんでいただければと思い、肉の日として開催。

物価高の中で生活応援の一環として、2026年からピザハットでも“肉の日”キャンペーンを始めたといいます。

最大で3091円お得になる肉ピザも登場です。

さらに最もお得なのが“お持ち帰り”です。

肉をふんだんに使ったプルコギとペパロニのハーフ＆ハーフのピザは通常2385円のところ、半額以下の1129円。

こうした肉々しいガッツリピザがお得になります。

また、ガッツリ肉系ピザを食べたいファミリー向けには、テリマヨチキンのMサイズピザにプルコギ2枚のセット。

通常価格6020円が、お持ち帰りで2929円と3000円以上もお得となります。

ピザハットが手掛ける肉の日キャンペーンも30日まで開催されます。