iLiFE!あいす・若葉のあら「関西コレクション2026 A／W」出演 “怪物新人”AHOFが初登場
【モデルプレス＝2026/05/29】8月13日に京セラドーム大阪にて開催されるファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER」の第2弾出演者が発表された。
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2025年、韓国のオーディション番組「UNIVERSE LEAGUE」から誕生。デビューから1年足らずで計12冠を達成し、“怪物新人”として注目を集め、2026年6月下旬には東京・大阪で初の日本ツアーが開催決定している、K-POPボーイズグループAHOF（アホプ）が関コレに初登場する。
また、ボイプラ2出演の世界的ダンサー・YUMEKIが前回に続きスペシャルステージをプロデュース。ME:IやENHYPEN、ITZYなど数々の有名アーティストの振付を手掛けてきた振付師で、2025年韓国のオーディション番組「BOYS II PLANET」で、日本人として唯一ファイナル進出して話題に。前回の関コレでは圧巻のダンスパフォーマンスを披露したYUMEKIが、今回もコラボステージをプロデュースする。
「時を戻そう！」圧倒的ポジティブさで会場を包み込む、単独ライブも大盛況のトップコンビ「ぺこぱ」が関西コレクション3回目のMCに決定。ツッコミの松陰寺太勇はコメンテーターとしても活動、シュウペイは音楽番組のラジオパーソナリティを務めるなど、個々でも幅広い活躍を魅せるぺこぱが軽快なトークでイベントを盛り上げる。
代表曲「アイドルライフスターターパック」などがSNSでバズり、若年層を中心として支持を拡大中。2026年4月から放送スタートした新メンバー発掘プロジェクト「Project i」では、応募総数42,000人となり話題に。過去2回関コレ出演時は会場を盛り上げた、今最も勢いのあるアイドルグループiLiFE!のメンバーあいす、若葉のあがモデルとして出演することが決定した。
そのほか、乃木坂46を卒業後、現在はタレントや女優、「美腸プランナー」としても活動する阪口珠美。「きゅるりんしてみて」「らぶきゅん◆うぉんてっど」（※◆は正しくは「ハート」）などの楽曲がバズり、若い世代から人気を集めるアイドルグループきゅるりんってしてみての環やね、逃げ水あむ。2025年デビューした秋元康氏プロデュースのアイドルグループRain Treeのセンターを務める綾瀬ことり。圧倒的な美貌と異次元のスタイルが度々反響を呼び、ティーンを中心に熱狂的な支持を集めるアイドルグループ「Pretty Chuu」のプロデューサーとしても活躍するゆりにゃ。TikTokフォロワー140万人超の「今日好き」が生んだ、Z世代のカリスマ中島結音ら豪華出演者がランウェイを彩る。
2011年2月に大阪で誕生し、関西から世界へ日本のカルチャーを発信し続けるファッションイベント「関西コレクション」。今回は「楽しいところ丸かじり！」をテーマとし、赤い果実のような魅惑的な世界を届ける。（modelpress編集部）
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◆「関西コレクション2026 A／W」出演者第2弾発表
2025年、韓国のオーディション番組「UNIVERSE LEAGUE」から誕生。デビューから1年足らずで計12冠を達成し、“怪物新人”として注目を集め、2026年6月下旬には東京・大阪で初の日本ツアーが開催決定している、K-POPボーイズグループAHOF（アホプ）が関コレに初登場する。
◆ぺこぱ、3回連続のMC決定
「時を戻そう！」圧倒的ポジティブさで会場を包み込む、単独ライブも大盛況のトップコンビ「ぺこぱ」が関西コレクション3回目のMCに決定。ツッコミの松陰寺太勇はコメンテーターとしても活動、シュウペイは音楽番組のラジオパーソナリティを務めるなど、個々でも幅広い活躍を魅せるぺこぱが軽快なトークでイベントを盛り上げる。
◆あいす・若葉のあら、ランウェイ登場
代表曲「アイドルライフスターターパック」などがSNSでバズり、若年層を中心として支持を拡大中。2026年4月から放送スタートした新メンバー発掘プロジェクト「Project i」では、応募総数42,000人となり話題に。過去2回関コレ出演時は会場を盛り上げた、今最も勢いのあるアイドルグループiLiFE!のメンバーあいす、若葉のあがモデルとして出演することが決定した。
そのほか、乃木坂46を卒業後、現在はタレントや女優、「美腸プランナー」としても活動する阪口珠美。「きゅるりんしてみて」「らぶきゅん◆うぉんてっど」（※◆は正しくは「ハート」）などの楽曲がバズり、若い世代から人気を集めるアイドルグループきゅるりんってしてみての環やね、逃げ水あむ。2025年デビューした秋元康氏プロデュースのアイドルグループRain Treeのセンターを務める綾瀬ことり。圧倒的な美貌と異次元のスタイルが度々反響を呼び、ティーンを中心に熱狂的な支持を集めるアイドルグループ「Pretty Chuu」のプロデューサーとしても活躍するゆりにゃ。TikTokフォロワー140万人超の「今日好き」が生んだ、Z世代のカリスマ中島結音ら豪華出演者がランウェイを彩る。
◆「関西コレクション2026 A／W」テーマは「楽しいところ丸かじり！」
2011年2月に大阪で誕生し、関西から世界へ日本のカルチャーを発信し続けるファッションイベント「関西コレクション」。今回は「楽しいところ丸かじり！」をテーマとし、赤い果実のような魅惑的な世界を届ける。（modelpress編集部）
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