元フジアナ、資格試験合格を報告「珍しい」「行動力すごい」近影にも注目集まる
【モデルプレス＝2026/05/29】元フジテレビアナウンサーの秋元優里氏が5月28日、自身のInstagramを更新。資格試験に合格したことを報告し、反響が寄せられている。
【写真】42歳元フジアナ、資格試験合格を報告で近影公開
秋元氏は「女性活躍検定に合格しました」とつづり、証明書を指さして笑顔を浮かべるソロショットを公開。秋元氏が合格した女性活躍検定とは、ジェンダー平等や女性活躍の現状と推進の取組みを学び、すべての人が活躍できる社会づくりを目指すための知識を深める資格試験だ。
この投稿にファンからは「珍しい資格」「合格おめでとうございます」「行動力すごい」「学び続ける尊敬します」などの声が届いている。
秋元氏は2006年に同局にアナウンサーとして入社。2019年7月1日付でアナウンス室から総合事業局コンテンツ事業センターコンテンツ事業室に異動し、現在はディストリビューション部にてコンテンツの海外展開などに携わっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】42歳元フジアナ、資格試験合格を報告で近影公開
◆元フジアナ・秋元優里氏、資格試験合格を報告
秋元氏は「女性活躍検定に合格しました」とつづり、証明書を指さして笑顔を浮かべるソロショットを公開。秋元氏が合格した女性活躍検定とは、ジェンダー平等や女性活躍の現状と推進の取組みを学び、すべての人が活躍できる社会づくりを目指すための知識を深める資格試験だ。
◆元フジアナ・秋元優里氏の投稿に反響
この投稿にファンからは「珍しい資格」「合格おめでとうございます」「行動力すごい」「学び続ける尊敬します」などの声が届いている。
秋元氏は2006年に同局にアナウンサーとして入社。2019年7月1日付でアナウンス室から総合事業局コンテンツ事業センターコンテンツ事業室に異動し、現在はディストリビューション部にてコンテンツの海外展開などに携わっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】