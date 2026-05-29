【ポケなで モンスターボール ピカチュウふれんずセット】 7月18日 発売予定 価格： セット 9,878円 ポーチ単品 2,750円

タカラトミーは、液晶玩具「ポケなで モンスターボール」と専用ポーチがセットになった「ポケなで モンスターボール ピカチュウふれんずセット」を7月18日に発売する。価格は9,878円。また、ポーチ単品でも販売する。

「ポケなで モンスターボール」はモンスターボール型の本体をなでるとポケモンがかわいく反応してくれるコミュニケーション液晶玩具。2025年10月に発売され、「ポケモンと一緒に過ごせるコミュニケーション液晶玩具」を形にした商品となっている。

登場するポケモンは全157匹。一緒に遊んだり、お世話をしたりして、毎日ふれあうことで「なかよし度」がアップする。「なでかた」や「なかよし度」に応じて反応が変化し、トントンとなでるとお昼寝するなど、ポケモンたちの愛らしいリアクションを見ることができる。

今回発売する専用ポーチは、「ポケなで」本体を入れて使用することで、まるでピカチュウをなでているような気分を楽しめるものとなっている。

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