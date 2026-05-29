◆ラグビー・ＮＴＴリーグワン ▽プレーオフトーナメント準決勝 埼玉―東京ベイ（３１日、秩父宮ラグビー場）

プレーオフ（ＰＯ）準決勝で埼玉戦に臨む東京ベイは２９日、千葉・船橋市内のクラブハウスで会見を開き、試合登録メンバーを発表した。フラン・ルディケ・ヘッドコーチ（ＨＣ）は「大事な場面をどれだけ勝ち取れるか。試合を通してどれだけ我慢ができるか、プランを遂行できるかが大事になる」と表情を引き締めた。

２６―３で制した準々決勝、ＢＬ東京戦（２４日）から先発２人を入れ替え。ロックのルアン・ボタがハムストリング（太もも裏）を負傷したと言い、前戦で控えだったアキラ・イエレミアが先発する。ＷＴＢ根塚洸雅も、ハラトアに代わってスタートから出る。ルディケＨＣは「イエレミアは若手で勢いのある選手。今季もいいプレーしている。根塚も彼のストライク能力が（先発出場の）理由」と語った。

４季ぶりの優勝を狙うＲＳ２位の埼玉は、今季ＲＳで最も失点の少ないチーム。ＳＨ岡田一平は「守備が強みのチーム」と相手を評した上で「僕たちもディフェンスを強みにしている。相手より高いレベルでディフェンスする」と拳を握った。「ハードな試合になると覚悟している。準備もいい雰囲気で出来た。チーム全員で勝ち取らないといけない試合」と、２年連続の決勝進出にむけて決意。３季ぶりの優勝に挑むＰＯ、準決勝は３１日、午後２時５分に秩父宮ラグビー場でキックオフを迎える。

◆東京ベイの試合登録メンバー

【ＦＷ】

１紙森 陽太

２マルコム・マークス

３為房 慶次朗

４アキラ・イエレミア

５デーヴィット・ブルブリング

６タイラー・ポール

７末永 健雄

８マキシ・ファウルア（主将）

【ＢＫ】

９岡田 一平

１０バーナード・フォーリー

１１木田 晴斗

１２廣瀬 雄也

１３リカス・プレトリアス

１４根塚 洸雅

１５ショーン・スティーブンソン

【控え】

１６江良 颯

１７加藤 一希

１８オペティ・ヘル

１９メルヴェ・オリヴィエ

２０ピーター・ラブスカフニ

２１ブリン・ホール

２２押川 敦治

２３ハラトア・ヴァイレア