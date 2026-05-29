Mrs. GREEN APPLE、映画2作品の映像商品、チェーン別特典デザインが公開 ライブフィルム『FJORD』とドキュメンタリー映画『THE ORIGIN』
Mrs. GREEN APPLEが7月8日、映像作品『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』と『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』を同時リリースする。そのチェーン別オリジナル特典デザインが公開された。
【画像】『THE ORIGIN』チェーン別オリジナル特典デザイン
今回公開されたのは、UNIVERSAL MUSIC STORE・Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE限定のタペストリーをはじめ、タワーレコードのクリアポーチ、HMVのエコバッグ、TSUTAYAのA4クリアファイル、AmazonのICカードステッカー、楽天ブックスのスマホショルダー、セブンネットショッピングのサコッシュ、そしてその他一般店共通特典のポストカードなど、全8種ずつ計16点におよぶ購入特典のデザイン。各作品のキービジュアルやタイトルロゴをあしらった、多彩なラインナップとなっている。
ライブフィルム『FJORD』とドキュメンタリー映画『THE ORIGIN』は、昨年11月28日に同時公開され、2作品合計で総動員数85万人、累計興行収入20億円を突破した大ヒット作品。映像商品としては、それぞれの通常盤Blu-rayおよびDVD（2枚組）のほか、初回限定盤として『MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” & “THE ORIGIN”』もリリースされる。
COMPLETE FILM BOXは、『FJORD』『THE ORIGIN』2作品を同梱したLPサイズの豪華大型BOX仕様。LPサイズ スクエアフォトブック（40P）に加え、「FJORD」をモチーフにしたぬいぐるみポーチ（ショルダー付き）、アクリルスタンド（3種セット）、デコレーションシール、ステージマップ レジャーシート、さらに『THE ORIGIN』の印象的なシーンをモチーフにしたジェラートカップ＆スプーンなど、作品の世界観を拡張するアイテムが多数付属する。
『FJORD』には、デビュー10周年を迎えた2025年7月26日・27日に神奈川・山下ふ頭特設会場にて開催され、2日間で約10万人を動員したアニバーサリーライブを完全収録。2日目公演はWOWOWでの生中継に加え、15の配信プラットフォームでの生配信、全国325館での映画館ライブビューイング、“みるハコ”でのカラオケビューイングも実施され、会場・配信を合わせて2日間で総勢35万人以上を熱狂させた。また本作には、その日に至る約240日間に密着した約60分のドキュメンタリー映像も収録される。
一方、『THE ORIGIN』は、ミセス初のドキュメンタリー映画。主題歌「Variety」の制作から、「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜」で初披露されるまでの約300日間に密着し、日本の音楽シーンを牽引する彼らの素顔や創作の裏側を映し出した作品となっている。さらに、映画本編には収録されなかった約45分におよぶ完全未公開映像も追加収録される。
【画像】『THE ORIGIN』チェーン別オリジナル特典デザイン
今回公開されたのは、UNIVERSAL MUSIC STORE・Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE限定のタペストリーをはじめ、タワーレコードのクリアポーチ、HMVのエコバッグ、TSUTAYAのA4クリアファイル、AmazonのICカードステッカー、楽天ブックスのスマホショルダー、セブンネットショッピングのサコッシュ、そしてその他一般店共通特典のポストカードなど、全8種ずつ計16点におよぶ購入特典のデザイン。各作品のキービジュアルやタイトルロゴをあしらった、多彩なラインナップとなっている。
COMPLETE FILM BOXは、『FJORD』『THE ORIGIN』2作品を同梱したLPサイズの豪華大型BOX仕様。LPサイズ スクエアフォトブック（40P）に加え、「FJORD」をモチーフにしたぬいぐるみポーチ（ショルダー付き）、アクリルスタンド（3種セット）、デコレーションシール、ステージマップ レジャーシート、さらに『THE ORIGIN』の印象的なシーンをモチーフにしたジェラートカップ＆スプーンなど、作品の世界観を拡張するアイテムが多数付属する。
『FJORD』には、デビュー10周年を迎えた2025年7月26日・27日に神奈川・山下ふ頭特設会場にて開催され、2日間で約10万人を動員したアニバーサリーライブを完全収録。2日目公演はWOWOWでの生中継に加え、15の配信プラットフォームでの生配信、全国325館での映画館ライブビューイング、“みるハコ”でのカラオケビューイングも実施され、会場・配信を合わせて2日間で総勢35万人以上を熱狂させた。また本作には、その日に至る約240日間に密着した約60分のドキュメンタリー映像も収録される。
一方、『THE ORIGIN』は、ミセス初のドキュメンタリー映画。主題歌「Variety」の制作から、「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜」で初披露されるまでの約300日間に密着し、日本の音楽シーンを牽引する彼らの素顔や創作の裏側を映し出した作品となっている。さらに、映画本編には収録されなかった約45分におよぶ完全未公開映像も追加収録される。